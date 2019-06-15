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В России у пассажирского поезда на ходу отцепился вагон

16.06.2019 11:44 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Брянской области более чем на три часа по техническим причинам было задержано отправление пассажирского поезда "Брянск-Москва", сообщила в воскресенье пресс-служба Московской железной дороги.

"В субботу утром по техническим причинам на 3 часа 17 минут было задержано отправление пассажирского поезда №738 назначением Брянск - Москва. Выявленную неисправность оборудования оперативно устранить не удалось", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы пассажиры смогли продолжить поездку в Москву, в 10:05 на станцию Брянск-Орловский был подан резервный состав. В 10:22 поезд отправился по маршруту следования.

"Пассажирам по их желанию оформлялись проездные документы на другие поезда данного направления и производился возврат полной стоимости проездных документов", - отметили в МЖД.

По данным местных СМИ, причиной инцидента стало отцепление одного из вагонов пассажирского поезда во время движения состава.

 
 
 
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В Брянской области более чем на три часа по техническим причинам было задержано отправление пассажирского поезда "Брянск-Москва", сообщила в воскресенье...
 
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