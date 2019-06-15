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Опрос ПРООН выявил Топ-6 основных экологических проблем белорусов

16.06.2019 13:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Опрос ПРООН выявил Топ-6 основных экологических проблем белорусов

Наиболее важная экологическая проблема для белорусов - промышленное загрязнение окружающей среды отходами производства.

Об этом свидетельствуют результаты общереспубликанского социологического опроса госслужащих, работников хозяйствующих субъектов, организаций гражданского общества и населения на предмет их знания Орхусской конвенции, реализации прав на получение экологической информации и участия в мониторинге состояния окружающей среды, а также принятии общественно значимых экологических решений, пишет Thinktanks.by.

Исследование проводилось в рамках реализации проекта «Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне», финансируемого Европейским Союзом и исполняемого Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.

Общий рейтинг экологических проблем

Как показало исследование, промышленное загрязнение окружающей среды отходами производства – наиболее значимая проблема для жителей Беларуси. Люди чувствуют на себе последствия такого загрязнения (запах в городе и иные видимые изменения). У белорусов имеется резкое негативное отношение к открытию новых производств.

На втором месте среди экологических проблем - человеческий фактор. Имеется ввиду загрязнение почвы и воды бытовыми отходам; нежелание раздельного сбора мусора. Данная проблема, отмечают исследователи, усугубляется глобальной тенденцией к перенаселению.

На третьей позиции находится проблема радиоактивного загрязнения после аварии на ЧАЭС. Для многих жителей, в частности, гродненского региона, данная проблема в связи со строительством Островецкой АЭС актуализировалась.

На четвертом месте для белорусов проблема наличия мусорных свалок и отсутствие должного количества мусороперерабатывающих заводов, в результате чего отсутствует возможность перерабатывать все виды отходов

Пятой в рейтинге экологических проблем белорусы назвали исчезновение и сокращение видов флоры и фауны из-за создания экологически неприемлемых условий.

Замыкает проблемный список загрязнение воздуха из-за увеличения количества автотранспорта.

Региональный рейтинг экологических проблем

Как показало исследование, у каждого белорусского региона может быть своя проблемная экологическая специфика.

Так для Минска это - загрязнение воздуха как отходами заводов и фабрик, так большим количеством автомобилей. Большое количество мусора на свалках, который не перерабатывается.

В Бресте респондентами отмечается настороженность по поводу строительства аккумуляторного завода в городе.

В Витебске - загрязнение воздуха предприятиями химического и нефтеперерабатывающего комплекса «Нафтан».

В Гомеле и Речице главные проблемы в сфере экологии - отходы Гомельского химического завода, а также закрытие на ремонт транспортного моста, вследствие чего увеличился автомобильный трафик в городе.

В Могилеве недовольство местных жителей вызывают отходы заводов в черте города, например, металлургического завода.

В Гродно жители выражают обеспокоенность строительством Островецкой АЭС, ассоциативно привязывая ее к аварии на ЧАЭС. Также проблемой местные жители называют предприятие «Гродно Азот».

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Наиболее важная экологическая проблема для белорусов - промышленное загрязнение окружающей среды отходами производства.
 
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