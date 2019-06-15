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В Дрогичинском районе Peugeot врезался в дерево: пострадала водитель и 13-летняя пассажирка

16.06.2019 13:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы при столкновении автомобиля с деревом в Дрогичинском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла 15 июня, в 16.00, на 3-м километре трассы Н77 Антополь — Береза. Здесь, по предварительной информации, 63-летняя водитель Peugeot не справилась с управлением и съехала в левый по ходу движения кювет, где автомобиль врезался в дерево.


Фото: ГАИ

В результате ДТП водитель и 13-летняя девочка, которая находилась на переднем пассажирском сиденье и была пристегнута ремнем безопасности, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

 
 
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Авария произошла 15 июня, в 16.00, на 3-м километре трассы Н77 Антополь - Береза.
 
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