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Электрический беспилотный тягач Volvo начали использовать для транспортировки грузов в Швеции

16.06.2019 13:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прошлой осенью Volvo Trucks представила свой первый автономный тягач на электротяге — Vera. Перспективную разработку уже задействовали в первом рабочем проекте по транспортировке грузов.

Напомним, что электромотор, трансмиссию и аккумуляторный блок Vera заимствовал у серийных электрических грузовиков Volvo и имеет запас хода до 300 км. Большего Vera не требуется — предназначен тягач для перевозки грузов по заранее заданным маршрутам на закрытых территориях, таких как порты, логистические центры или промплощадки.

В рамках совместного проекта Volvo Trucks и компании DFDS, оказывающей услуги по перевозкам грузов на паромах и погрузочно-разгрузочным работам в портах Европы, задачей Vera станет транспортировка контейнеров от логистического терминала до погрузочно-разгрузочной площадки в порту Гетеборга. В проекте будет задействовано сразу несколько автономных тягачей, максимальная скорость движения которых не превысит 40 км/ч — их работа будет отслеживаться оператором на контрольном посту.


«У нас появилась реальная возможность внедрить автономное решение Vera в идеально подходящих для него условиях, что позволит получить бесценный опыт и, со временем, развить потенциал Vera в схожих видах транспортных операций», — уверен вице-президент подразделения автономных разработок Volvo Trucks Микаэль Карлссон.

 
 
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Прошлой осенью Volvo Trucks представила свой первый автономный тягач на электротяге - Vera. На днях экспериментальный тягач задействовали в первом рабочем проекте по...
 
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