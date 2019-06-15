ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«В детской пошла щель! Страшно!» Жильцы высотки на Могилёвской опасаются, что она может рухнуть

16.06.2019 13:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Трещит по швам. Почему дом разваливается на части? Чем обернулась пристройка на цоколе жилой высотки по Могилёвской?

Жильцы бьют тревогу. Целых 15 лет их дом был неприступной стеной, но все изменилось в тот момент, когда кто-то бесцеремонно начал пристройку офиса на 1-ом этаже. Подробности в сюжете программы «Добро пожаловаться».

«В детской пошла щель! Страшно!» Жильцы высотки на Могилёвской опасаются, что она может рухнуть

Татьяна Хамицкая:
Мы хотим быть уверены в безопасности наших жилых помещений. Люди хотят жить спокойно и знать, что с их жилплощадью ничего не случится. Нарушена часть несущей конструкции, колонны, они сейчас открыты. Многие соседи жаловались на появление трещин, некоторые рассказывали, что трещины толщиной в палец. Здесь по проекту будут двери, они будут постоянно в движении, что тоже, возможно, будет создавать дополнительные вибрации. 

«В детской пошла щель! Страшно!» Жильцы высотки на Могилёвской опасаются, что она может рухнуть

Жильцы схватились за голову, когда строители стали сносить стены, а во многих квартирах появились огромные трещины. 

Людмила Хатько:
В детской пошла щель, полопались обои! Страшно – это легко сказано!

Ошарашенные люди не скрывают негодования и обвиняют застройщика в самоуправстве. Ведь никто не учёл мнение жильцов, а они наотрез отказываются превращать свой дом в офис! 

«В детской пошла щель! Страшно!» Жильцы высотки на Могилёвской опасаются, что она может рухнуть

Игорь Зеленевский:
Это дом частного жилищного фонда. Любые действия по эксплуатации данного дома нужно производить только с согласия товарищества собственников. Одна из владельцев административно-торгового помещения пыталась получить согласование на производство двух выходов из своего офиса. Мы, как собственники, категорично против.

Съёмочная группа нашей программы встретилась с владельцем нашумевшей стройки. По словам директора, строительство офисов одобрили в администрации района – а значит, он имеет полное право работать. 

«В детской пошла щель! Страшно!» Жильцы высотки на Могилёвской опасаются, что она может рухнуть

«В детской пошла щель! Страшно!» Жильцы высотки на Могилёвской опасаются, что она может рухнуть

Аркадий Тарасевич, ИП:
Мне было разрешено произвести определённые работы, эти работы не затрагивают несущие конструкции жилого дома. Данная стена была построена нами индивидуально, в процессе застройки дома. Мы обратились к застройщику, чтобы он перенёс эту стенку под балконы, расположенные выше нас, чтобы расширить помещение.

Но жильцы дома не верят ни единому слову! Они уверены – новая стройка разрушила несущие стены, именно поэтому их дом трещит по швам.

«В детской пошла щель! Страшно!» Жильцы высотки на Могилёвской опасаются, что она может рухнуть

Житель дома:
Как поведёт себя конструкция дома дальше? Увеличится нагрузка, и хорошо – первый этаж здесь не проявит, но здание-то высотное.

Люди живут как на пороховой бочке. Ведь если вовремя не спохватиться, жди беды!

«В детской пошла щель! Страшно!» Жильцы высотки на Могилёвской опасаются, что она может рухнуть

Игорь Зеленевский:
Мы хотели бы, чтобы ИП Тарасевич восстановила первоначальное состояние дома, закрыла прорубленные незаконным способом входы и привела всё в исходное состояние.

В администрации района слова директора подтверждают: разрешение на пристройку, действительно, было выдано, но из-за шумихи сейчас его завернули. Без разрешения товарищества собственников возобновить стройку невозможно.

«В детской пошла щель! Страшно!» Жильцы высотки на Могилёвской опасаются, что она может рухнуть

Юлия Юрова, начальник управления по архитектуре и строительству администрации Октябрьского района г. Минска:
Собственник обратился, ему было дано разрешение на проведение проектно-изыскательских и проектно-монтажных работ. Собственником была разработана проектная документация, которая была согласована с администрацией Октябрьского района г. Минска. В рамках выполнения данных видов работ затрагиваются ограждающие конструкции, которые находятся на обслуживании у товарищества собственников. В настоящее время администрацией Октябрьского района в адрес собственника направлено письмо о приостановлении работ до момента согласования проектной документации с председателем товарищества собственников. 

«В детской пошла щель! Страшно!» Жильцы высотки на Могилёвской опасаются, что она может рухнуть

Юристы, ознакомившись с документами, рекомендуют жильцам дома подать в суд, чтобы дом, всё-таки, восстановили в первозданном виде.

Дарина Гулюта, заместитель председателя ОО «Городское общество защиты потребителей»:
В соответствии с положением о порядке переустройства и перепланировки, в случае выявления трещин в жилых помещениях исполнитель – в данном случае, индивидуальный предприниматель – обязан приостановить выполнение работ по переустройству, создать комиссию, в состав которой будут входить представитель администрации района, отдела градостроительства либо товарищество собственников, которое производит эксплуатацию жилищного фонда. Данная комиссия принимает одно из следующих решений: либо даёт возможность продолжать работы, либо привносит предложение администрации района на приостановление выполнения данных работ.

«В детской пошла щель! Страшно!» Жильцы высотки на Могилёвской опасаются, что она может рухнуть

Удастся ли договориться застройщику и жильцам – узнаем совсем скоро! Мы будем следить за развитием событий!

Люди в материале: Юлия Юрова, Дарина Гулюта
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трещит по швам. Почему дом разваливается на части? Чем обернулась пристройка на цоколе жилой высотки по Могилёвской? Жильцы бьют тревогу. Целых 15 лет их дом был...
 
Новости дня
Новости разные
 
Протест продолжается: в Бресте 300 человек вышли на марш против завода АКБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика