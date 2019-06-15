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В белорусском «Смолевуде» снимают вторую часть блокбастера «Следы апостолов»

16.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Беларусьфильм» снимает продолжение блокбастера «Следы апостолов». Приключенческая лента стала самой продаваемой в истории белорусского кинематографа. Первую часть картины посмотрели в России, Китае и странах Европы, сообщает корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович.

До команды режиссера «Мотор! Начали!» считанные минуты. Костюмер просит «немцев» снять украшения и убрать мобильные телефоны. А консультант по иностранным языкам напоминает слова.

Сцены Великой Отечественной снимают в «Смолевуде», натурной площадке «Беларусьфильма» под Смолевичами. Но работать собираются не только здесь. По всей стране. Все той же сплоченной командой.

«Есть пара приглашенных гостей. Это актер из Германии. Вадим Галыгин, как ни странно, он оказался характерным актером. В фильме будут узнаваемые лица, но это в основном все белорусские актеры», – говорит директор «Беларусьфильма» Владимир Карачаевский.

На съемках второй части создатели волнуются. Хотят, чтобы новая история была еще более захватывающей, чем предыдущая. Герои первых «Следов апостолов» искали сокровища Радзивиллов, богатейшего княжеского рода Беларуси. Во второй части разгадать предстоит другую тайну.

«Мы решили не менять название. Другой вопрос, что апостолов искать уже не будем, но будем искать другие сокровища и драгоценности», – говорит режиссер Сергей Талыбов.

Кроме стран СНГ и Европы, первую часть сериала посмотрели и зрители Китая. Теперь многомиллиардная аудитория ждет продолжения. Представители Ассоциации китайских кинопродюсеров приехали на площадку в «Смолевуд» посмотреть, как проходят съемки.

«Мы знаем, что у вас очень красивая природа, хорошие люди. И мы хотим показать и рассказать об этом, в том числе и с помощью фильмов. Китай с белорусским кино уже знаком, хотя раньше даже не было такого понятия. Сегодня мы видим, как развивается «Беларусьфильм», – говорит представитель Ассоциации китайских кинопродюсеров Джанг Ченженг.

По традиции после первой сцены режиссер разбивает тарелку о штатив камеры. Это на удачу. Осколки принято хранить до премьеры. Ее запланировали на следующий год.

Любимые фильмы о Великой Отечественной войне, а также специальные репортажи корреспондентов о неизвестных страницах великой победы смотрите всю неделю, с 17 по 23 июня, на каналах «МИР» и «МИР 24».



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Фильм стал самым продаваемым в истории белорусского кинематографа.
 
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