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Россия и Беларусь почти согласовали программу интеграции. Так сказал министр экономического развития РФ

16.06.2019 13:44 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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У нас для вас вот такие новости: Россия и Беларусь согласовали около 90% программы по углубленной интеграции двух стран. Дальнейшее обсуждение интеграции «друг в друга» продолжат 21 июня и уже премьер-министры стран. Об этом рассказал министр экономичного развития России Максим Орешкин, после встречи с министром экономики Беларуси Дмитрием Крутым в Москве, сообщает ТАСС. 

«Три недели назад, когда премьер-министр Белоруссии [Сергей Румас] приезжал, во вступительном слове в дискуссии с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым] называл цифру в 70%. Я думаю, что сейчас уже можно сказать, что у нас 90% документа согласовано. <…> Я думаю, разговор, который состоится между премьерами, состоится он на следующей неделе, запланирован на пятницу, он сделает еще серьезный шаг вперед», — сказал Орешкин.

По словам российского министра сейчас самое важное в вопросе интеграции двух стран – проработка концепции интеграции. «Я полечу в Минск чуть раньше, чем Дмитрий Анатольевич [Медведев], мы там еще раз соберемся перед их встречей, еще раз пройдемся. У нас будет два документа: «дорожная карта» действий и некий концептуальный документ, который будет описывать принципы, на базе которых движение будет происходить», — пояснил он.

Когда ждать интеграцию? 


По словам российского министра, ключевыми вопросами интеграции являются регулирование в промышленной сфере, включая топливно-энергетическую, и в сельском хозяйстве.  «Сейчас можно говорить, что сроки сжатые, речь не идет о десятилетиях», — заключил Орешкин. 

Напомним, неделю назад, 9 июня, Орешкин заявил, что Беларусь и Россия так же обсуждают создание единой валюты. Однако министр торговли Беларуси Владимир Колтович отметил, что единая валюта возможна в только в условиях создания единого экономического пространства по всем направлениям.

На обложке: картина Василия Пукирева «Неравный брак»

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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У нас для вас вот такие новости: Россия и Беларусь согласовали около 90% программы по углубленной интеграции двух стран. Дальнейшее обсуждение интеграции «друг в...
 
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