|
Сборную России торжественно проводили на Европейские игры
16.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В московских Лужниках проводили сборную России на вторые Европейские игры. Они пройдут в Минске, сообщает корреспондент «МИР 24» Александр Бриус.
Российская сборная заряжена на победу. 225 спортсменов представят национальную команду на вторых Европейских играх. Они выступят в 19 видах спорта. Нести знамя доверили семикратному чемпиону мира и победителю первой Европиады, которая проходила в Баку, Артему Осипенко. Он один из самых титулованных участников этих игр.
«Мы готовы отстоять честь России на Европейских играх. Болейте, будем стараться выиграть их», – говорит знаменосец.
Российские спортсмены предстали перед болельщиками в новой форме. Для представителей каждого вида спорта разработали свои уникальные комплекты. Их создавали после консультаций с самими участниками. Чтобы создать экипировку, обратились к отечественному производителю.
«Платье очень полюбилось, мы редко носим», – говорит российская гимнастка Дина Аверина.
«Очень важно мнение спортсменов, потому что они представляют нашу страну. Экипировка – это всегда очень волнительно. И нам очень важен результат», – говорит дизайнер Кристина Задорина.
Важен результат и самим спортсменам. Они не скрывают, что главная цель на играх –
Европейские игры стартуют в столице Беларуси 21 июня. Завершатся они 30-го числа.
Напомним, на первых Европейских играх, которые прошли в 2015 году в Баку, сборная России заняла первое место в медальном зачете, завоевав 164 награды.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
225 спортсменов представят национальную команду на вторых Европейских играх в Минске.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)