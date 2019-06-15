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Сборную России торжественно проводили на Европейские игры

16.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В московских Лужниках проводили сборную России на вторые Европейские игры. Они пройдут в Минске, сообщает корреспондент «МИР 24» Александр Бриус.

Российская сборная заряжена на победу. 225 спортсменов представят национальную команду на вторых Европейских играх. Они выступят в 19 видах спорта. Нести знамя доверили семикратному чемпиону мира и победителю первой Европиады, которая проходила в Баку, Артему Осипенко. Он один из самых титулованных участников этих игр.

«Мы готовы отстоять честь России на Европейских играх. Болейте, будем стараться выиграть их», – говорит знаменосец.

Российские спортсмены предстали перед болельщиками в новой форме. Для представителей каждого вида спорта разработали свои уникальные комплекты. Их создавали после консультаций с самими участниками. Чтобы создать экипировку, обратились к отечественному производителю.

«Платье очень полюбилось, мы редко носим», – говорит российская гимнастка Дина Аверина.

«Очень важно мнение спортсменов, потому что они представляют нашу страну. Экипировка – это всегда очень волнительно. И нам очень важен результат», – говорит дизайнер Кристина Задорина.

Важен результат и самим спортсменам. Они не скрывают, что главная цель на играх – победа.

Европейские игры стартуют в столице Беларуси  21 июня. Завершатся они 30-го числа.

Напомним, на первых Европейских играх, которые прошли в 2015 году в Баку, сборная России заняла первое место в медальном зачете, завоевав 164 награды. 



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Теги: Минск
 
 
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225 спортсменов представят национальную команду на вторых Европейских играх в Минске.
 
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