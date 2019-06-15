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Протест продолжается: в Бресте 300 человек вышли на марш против завода АКБ

16.06.2019 13:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Брестчане собрались на традиционное воскресное кормление голубей.
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Настроение праздничное, водители сигналят в знак поддержки, сообщает телеграм-канал «Баста».

Люди не верят обещаниям властей, обсуждают дальнейшие действия.

- Наша цель - не приостановка работы, ни проведение дополнительных проверок, а закрытие завода аккумуляторных батарей. Будем давить дальше. Акции продлятся до победы, - говорит один из участников.

После акции на площади Ленина люди пошли шествием по улицам Бреста. В нем принимают участие около 300 человек.


«Участники шествия подняли флаг Бреста. Присоединяются новые люди», - сообщает «Баста».

Шествие закончилось у кинотеатра "Беларусь". Люди единодушно высказались за продолжение акций до полного закрытия завода.

 
Теги: Брест
 
 
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Брестчане собрались на традиционное воскресное кормление голубей.
 
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