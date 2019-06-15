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1400 фонариков покупает статуправление Витебской области. Как думаете, зачем?

16.06.2019 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Не совсем обычный тендер объявило Главное статистическое управление Витебской области — они покупают 1400 фонариков за 10 850 рублей.

Управление закупает светодиодные фонарики в комплекте с элементами питания. Мощность их светового потока должна составлять не менее 50 люмен, такой фонарик должен пробивать 20 метров темноты.

Многие зададутся вопросом — что будут учитывать при помощи таких фонариков. Ответ достаточно очевиден — скорее всего их закупают для грядущей переписи населения Беларуси, которая пройдет осенью 2019 года.

Оплачиваться эта закупка будет из республиканского бюджета.
 
 
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Не совсем обычный тендер объявило Главное статистическое управление Витебской области — они покупают 1400 фонариков за 10 850 рублей.
 
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