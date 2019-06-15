1400 фонариков покупает статуправление Витебской области. Как думаете, зачем?

Управление закупает светодиодные фонарики в комплекте с элементами питания. Мощность их светового потока должна составлять не менее 50 люмен, такой фонарик должен пробивать 20 метров темноты.





Многие зададутся вопросом — что будут учитывать при помощи таких фонариков. Ответ достаточно очевиден — скорее всего их закупают для грядущей переписи населения Беларуси, которая пройдет осенью 2019 года.





Оплачиваться эта закупка будет из республиканского бюджета.