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Еще два колхоза Витебской области начали процедуру банкротства
Источник материала: Партизан
В процедуру банкротства вошли вошли еще два сельскохозяйственных предприятия — в Бешенковичском и Докшицком районах.
Производства об экономической несостоятельности коммунального сельскохозяйственное производственного унитарного предприятия «ПлиссыАгро» суд начал 16 мая. КСПУП был назначен защитный период, который закончится 16 июня.
Банкротство коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия имени Черныша началось 28 мая. Этому предприятию также был назначен защитный период, который заканчивается 28 июня.
В обоих случаях заявления о признании банкротами подали сами должники.
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В процедуру банкротства вошли вошли еще два сельскохозяйственных предприятия — в Бешенковичском и Докшицком районах.
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