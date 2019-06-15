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В Беларуси оказался самый медленный интернет в Европе

16.06.2019 13:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания OpenSignal провела независимое исследование «Бенчмаркинг мобильных сетей накануне революции 5G». В нем были проанализированы возможности мобильных сетей в разных странах мира за январь–март 2019 года.

В исследовании анализируется возможности 4G сетей в 87 странах мира. Так согласно данным компании скорость загрузки данных в этом сегменте самая высокая в Южной Корее — 52,4 Мбит/с, причём это единственная страна с показателем более 50 Мбит/с, а в среднем по миру он равняется 17,6 Мбит/с. Беларусь с результатом 7,7 Мбит/с расположилась между Доминиканской Республикой и Панамой, пишет "Первый регион".

Это самое низкое значение среди исследованных стран Европы. У наших ближайших соседей этот показатель несколько выше: в Украине (11,2 Мбит/с), России (12 Мбит/с), а в Польше (17,3 Мбит/с).

Средняя скорость исходящего трафика в Беларуси составила 4,3 Мбит/с. Только в 13 из 87 стран задержка при передаче информации по сетям 4G составила менее 40 мс, ни одна из стран не достигла показателей менее 30 мс. В Беларуси этот показатель равняется 56,5 мс. Показатель доступности 4G в нашей стране 68,6 процентов, тогда как в соседней Польше он превышает 82%, а в Украине равен 79%.



 
 
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Компания OpenSignal провела независимое исследование «Бенчмаркинг мобильных сетей накануне революции 5G». В нем были проанализированы возможности мобильных сетей в...
 
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