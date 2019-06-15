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В Сенненском районе появилась очередная жертва водоемов

16.06.2019 15:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Сенненском районе появилась очередная жертва водоемов
Фото из открытых источников

В Сенненском районе появилась очередная жертва водоемов В Кобринском районе в водоеме утонул шестилетний мальчик
Как стало известно, трагедия произошла днем 15 июня в деревне Ходцы Сенненского района. По информации МЧС, в озере было обнаружено тело 39-летнего мужчины. Спасти его не удалось.

Отметим, что за последние дни увеличилось количество людей, утонувших в водоемах страны. Нередко, когда жертвами становятся дети.

 
 
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На озере Ходцы утонул 39-летний мужчина.
 
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