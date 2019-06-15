Отметим, что за последние дни увеличилось количество людей, утонувших в водоемах страны. Нередко, когда жертвами становятся дети.
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В Сенненском районе появилась очередная жертва водоемов
16.06.2019 15:04 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Отметим, что за последние дни увеличилось количество людей, утонувших в водоемах страны. Нередко, когда жертвами становятся дети.
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На озере Ходцы утонул 39-летний мужчина.
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