Воздух ночью местами прогреется до 19 градусов тепла, днем в среднем по стране - до 26 градусов, по востоку - до 30 градусов жары.
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Дожди и грозы прогнозируются в некоторых районах Беларуси 17 июня
16.06.2019 13:53 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Воздух ночью местами прогреется до 19 градусов тепла, днем в среднем по стране - до 26 градусов, по востоку - до 30 градусов жары.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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