Россия впервые открыла статистику о погибших в результате военных действий

Источник материала: Ежедневник





В таблицах Росстата по смертности за 2018 год впервые обнаружилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий».

Росстат в сведениях о смертности населения по причинам смерти за 2018 год раскрыл данные о четырех погибших от «повреждений в результате военных действий», сообщаетСреди более 300 классов причин смерти это одна из самых малочисленных. Три человека, представлявших городское население, погибли в результате военных действий в прошлом году, и один — представлявший сельское население, следует из данных Росстата.

РБК сравнил таблицы причин смертности за 2018-й и 2016–2017 годы и обнаружил, что в предыдущие годы класс причин «повреждения в результате военных действий» не фигурировал в статистике. Представитель Росстата сказал, что эта рубрика причин смертности включалась в состав «прочих» несчастных случаев (не ясно, регистрировались ли в предыдущие годы летальные исходы по категории военных действий). Почему Росстат на этот раз отдельно отразил данные по умершим в результате военных действий, представитель ведомства не сообщил.



«Эти данные поступают в Росстат в обезличенном виде через систему загсов (ФГИС «ЕГР ЗАГС», оператором которой является ФНС). Соответствующую метку о причине смерти ставит медицинское учреждение», — заявил РБК представитель Росстата. РБК направил запрос в пресс-службу ФНС.



Операция в Сирии



В 2015 году президент Владимир Путин своим указом отнес к гостайне сведения, раскрывающие «потери личного состава в мирное время в период проведения специальных операций». До этого были засекречены только потери личного состава в военное время.



В сентябре 2018 года председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев говорил, что потери российских сил в Сирии составили 112 человек. С тех пор российские СМИ и Минобороны сообщали еще по меньшей мере о пяти убитых в Сирии.



