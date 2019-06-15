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Россия впервые открыла статистику о погибших в результате военных действий
16.06.2019 15:23 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В таблицах Росстата по смертности за 2018 год впервые обнаружилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий».Росстат в сведениях о смертности населения по причинам смерти за 2018 год раскрыл данные о четырех погибших от «повреждений в результате военных действий», сообщает
Среди более 300 классов причин смерти это одна из самых малочисленных. Три человека, представлявших городское население, погибли в результате военных действий в прошлом году, и один — представлявший сельское население, следует из данных Росстата.
РБК сравнил таблицы причин смертности за 2018-й и 2016–2017 годы и обнаружил, что в предыдущие годы класс причин «повреждения в результате военных действий» не фигурировал в статистике. Представитель Росстата сказал, что эта рубрика причин смертности включалась в состав «прочих» несчастных случаев (не ясно, регистрировались ли в предыдущие годы летальные исходы по категории военных действий). Почему Росстат на этот раз отдельно отразил данные по умершим в результате военных действий, представитель ведомства не сообщил.
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В таблицах Росстата по смертности за 2018 год впервые обнаружилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий».
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