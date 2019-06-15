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Совместными усилиями будем решать вопросы – Владимир Караник о задачах белорусской медицины

16.06.2019 15:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В преддверии праздника работников здравоохранения в Минске чествовали лучших представителей своей профессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Следуя зову сердца, вы посвятили себя благородной миссии». Президент поздравил работников здравоохранения с профессиональным  праздником

Грамоты и благодарности Минздрава и Мингорисполкома получили несколько десятков медиков. Приятным продолжением торжественной церемонии стал праздничный концерт во Дворце Республики.

Совместными усилиями будем решать вопросы – Владимир Караник о задачах белорусской медицины

Вацлав Янушко, главный врач 4-й городской клинической больницы им. Н. Савченко:
Всё совершенствуется, и новые технологии применяются, высокотехнологичные операции.

Врач должен по призванию приходить в медицину. Любая награда – это оценка твоей работы любого уровня. Естественно, оно вдохновляет. Конечно, моя заслуга – заслуга коллектива.

Совместными усилиями будем решать вопросы – Владимир Караник о задачах белорусской медицины

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Учитывая внимание города и государства к этой системе и те вложения, это хорошая материально-техническая база. А вопросы, касающиеся взаимодействия или повышения эффективности, я думаю, учитывая поддержку Мингорисполкома, Комитета по здравоохранению, мы совместными усилиями будем решать для того, чтобы у столичных жителей не было нареканий на систему здравоохранения.

Совместными усилиями будем решать вопросы – Владимир Караник о задачах белорусской медицины

Совместными усилиями будем решать вопросы – Владимир Караник о задачах белорусской медицины

Совместными усилиями будем решать вопросы – Владимир Караник о задачах белорусской медицины

Всего в системе столичного здравоохранения – около 40 тысяч профессионалов. Именно благодаря им неизменно растет продолжительность жизни минчан: за последние годы – с 74 до 77 лет.

Медицинская сфера будет развиваться и дальше. В планах на ближайший год – открытие новой подстанции скорой медицинской помощи в Лошице, хосписа и лечебного корпуса детской инфекционной клинической больницы.

Совместными усилиями будем решать вопросы – Владимир Караник о задачах белорусской медицины

Люди в материале: Владимир Караник
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В преддверии праздника работников здравоохранения в Минске чествовали лучших представителей своей профессии, сообщили в программе Новости «24...
 
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