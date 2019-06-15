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Совместными усилиями будем решать вопросы – Владимир Караник о задачах белорусской медицины
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В преддверии праздника работников здравоохранения в Минске чествовали лучших представителей своей профессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Грамоты и благодарности Минздрава и Мингорисполкома получили несколько десятков медиков. Приятным продолжением торжественной церемонии стал праздничный концерт во Дворце Республики.
Вацлав Янушко, главный врач 4-й городской клинической больницы им. Н. Савченко:
Врач должен по призванию приходить в медицину. Любая награда – это оценка твоей работы любого уровня. Естественно, оно вдохновляет. Конечно, моя заслуга – заслуга коллектива.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Всего в системе столичного здравоохранения – около 40 тысяч профессионалов. Именно благодаря им неизменно растет продолжительность жизни минчан: за последние годы – с 74 до 77 лет.
Медицинская сфера будет развиваться и дальше. В планах на ближайший год – открытие новой подстанции скорой медицинской помощи в Лошице, хосписа и лечебного корпуса детской инфекционной клинической больницы.
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Новости Беларуси. В преддверии праздника работников здравоохранения в Минске чествовали лучших представителей своей профессии, сообщили в программе Новости «24...
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