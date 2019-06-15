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День Святой Троицы: как принято проводить праздник
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Православные и католики отмечают День Святой Троицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С самого утра верующие идут в храмы, чтобы в общей молитве прославлять триединую сущность Бога – Отца, Сына и Святого Духа.
У праздника еще одно название – Пятидесятница. Считается, что Сошествие Святого Духа на апостолов, после которого они смогли прославлять Господа на разных языках, произошло именно на 50-й день после Пасхи.
Троицу верующие отмечают три дня. На это время все хлопоты и заботы следует отложить. Нельзя думать о плохом, желать дурного близким и обижаться, а больше времени нужно проводить с семьей.
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Новости Беларуси. Православные и католики отмечают День Святой Троицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С самого утра верующие идут в храмы, чтобы в...
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