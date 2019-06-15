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«Следуя зову сердца, вы посвятили себя благородной миссии». Президент поздравил работников здравоохранения с профессиональным  праздником

16.06.2019 14:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Этот день отмечается только раз в году, но, несомненно, каждую минуту сотни человек нуждаются в помощи людей в белых халатах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профессиональный праздник сегодня, 16 июня, у белорусских медиков.

«Следуя зову сердца, вы посвятили себя благородной миссии». Президент поздравил работников здравоохранения с профессиональным  праздником

Но большинство специалистов – на рабочем посту. Свою вахту тысячи врачей и медсестер несут круглосуточно. Ежедневно они ставят на ноги пациентов с самыми сложными диагнозами, их стараниями у многих появляется еще один шанс на жизнь. За последние годы белорусская медицина сделала огромный шаг вперед. В стране снизился риск инфекционных заболеваний, уровень материнской и младенческой смертности соответствуют показателям наиболее развитых стран на планете, а успехи белорусских трансплантологов вывели нашу медицину на мировой уровень.

С праздником медработников поздравил Президент Александр Лукашенко.

«Следуя зову сердца, вы посвятили себя благородной миссии». Президент поздравил работников здравоохранения с профессиональным  праздником

«Следуя зову сердца, вы посвятили себя благородной миссии». Президент поздравил работников здравоохранения с профессиональным  праздником

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Следуя зову сердца, вы посвятили себя благородной миссии – помогать людям преодолевать болезни, облегчать их боль и страдания, спасать жизни. Мы гордимся столетней историей белорусского здравоохранения: достижениями в сферах образования и науки, уникальными операциями наших хирургов, профессионализмом и добросовестным отношением к делу профильных специалистов – врачей, фельдшеров, медицинских сестер, фармацевтов и младшего персонала, высокой оценкой и признанием качества нашей медицины за рубежом.

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Этот день отмечается только раз в году, но, несомненно, каждую минуту сотни человек нуждаются в помощи людей в белых халатах, сообщили в программе...
 
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