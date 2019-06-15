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Загадочная смерть в Крыму: на сборах нашли мертвым восходящую звезду российского биатлона

16.06.2019 15:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

17-летний Артемий Хасанкаев отошел от туристической группы с палками и живым его больше не видели



Российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб на сборах в аннексированном Крыму. В субботу, 15 июня, 17-летний спортсмен отошел от туристической группы, имея при себе только лыжные палки, и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд Liza Alert. Были задействованы кинологи. В воскресенье, 16 июня, появилась информация, что Хасанкаева удалось обнаружить. К приходу спасателей он был мертв. Что стало причиной гибели молодого спортсмена, не сообщается.

Хасанкаев входил в состав юношеской сборной России. Принимал участие на чемпионате мира среди юниоров-2019 в Осрбли (Словакия) и занял 14-е место в индивидуальной гонке. В юношеском рейтинге Союза биатлонистов России в минувшем сезоне Хасанкаев занял третью строку.


 
 
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17-летний Артемий Хасанкаев отошел от туристической группы с палками и живым его больше не видели
 
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