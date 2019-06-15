ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте в жилом доме поселилась колония редких летучих мышей

16.06.2019 15:34 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Специалисты говорят, что люди должны радоваться – это показатель отличной экологии, но рады не все.



Редкие летучие мыши – малые вечерницы – поселились в одном из жилых домов в Бресте. Историю рассказывает tvr.by.

В щелях дома поселилось около шестидесяти летучих мышей – целая колония. Некоторые жильцы жалуются, что мыши залетают в квартиры, а их помет пачкает оконные стекла. Разорить гнезда нельзя, малая вечерница – охраняемый вид. К тому же, специалисты утверждают, что брестчане должны радоваться: если эти мыши поселились в их доме, значит, экология в окрестностях на высоте. Переселить мышей тоже не получится. Сейчас рассматривается вариант сооружения для мышей своеобразного трамплина, который будет предохранять окна жильцов от грязи и страховать маленьких мышат, чтобы они не выпадали из гнезд.


 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты говорят, что люди должны радоваться – это показатель отличной экологии, но рады не все.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские военнослужащие принимают участие в учении «Славянское братство» в Сербии: какие задачи поставлены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика