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На Зыбицкой прохожие, омоновцы и врачи откачали утопленника
Источник материала: Партизан
Мужчину чудом спасли после того, как он ушел на дно Свислочи возле Зыбицкой.
Мужчина в ночь с 14 на 15 июня выпивал в баре и на спор решил переплыть Свислочь возле центральной тусовочной улицы Зыбицкой в Минске, сообщает ГУВД Мингорисполкома, пишет
Он не рассчитал свои силы и пошел ко дну. Очевидцы попытались его спасти, информацию о тонущем в 1:30 получил наряд ОМОНа, проходивший мимо. Милиционеры не стали бросаться в воду, а помогли добровольцу вытащить тело на берег, подхватив утопшего на парапете.
На тот момент утонувший мужчина уже не дышал, пульс не прощупывался. Омоновцы оказали первую реанимационную помощь и вызвали медиков. До прибытия «скорой» милиционеры делали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Только после ввода адреналина, мужчина задышал самостоятельно. Сейчас он находится в больнице.
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Мужчину чудом спасли после того, как он ушел на дно Свислочи возле Зыбицкой.
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