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На Зыбицкой прохожие, омоновцы и врачи откачали утопленника

16.06.2019 14:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мужчину чудом спасли после того, как он ушел на дно Свислочи возле Зыбицкой.

Мужчина в ночь с 14 на 15 июня выпивал в баре и на спор решил переплыть Свислочь возле центральной тусовочной улицы Зыбицкой в Минске, сообщает ГУВД Мингорисполкома, пишет reform.by

Он не рассчитал свои силы и пошел ко дну. Очевидцы попытались его спасти, информацию о тонущем в 1:30 получил наряд ОМОНа, проходивший мимо. Милиционеры не стали бросаться в воду, а помогли добровольцу вытащить тело на берег, подхватив утопшего на парапете.

На тот момент утонувший мужчина уже не дышал, пульс не прощупывался. Омоновцы оказали первую реанимационную помощь и вызвали медиков. До прибытия «скорой» милиционеры делали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Только после ввода адреналина, мужчина задышал самостоятельно. Сейчас он находится в больнице.


 
Теги: Минск
 
 
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Мужчину чудом спасли после того, как он ушел на дно Свислочи возле Зыбицкой.
 
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