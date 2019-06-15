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Максим Недосеков: На играх придется выкладываться по максимуму

16.06.2019 14:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Публика римского Stadio Olimpico, повинуясь взмаху рук белоруса, начала громко хлопать в такт его движениям. Максим заказал 2,33 и, перелетев через планку, он мог обойти лидера турнира Богдана Бондаренко. До того Недосеков взял 2,28, а когда украинец осилил и следующую, на 3 см большую, белорус дважды не смог этого сделать. Белорус пошел ва-банк и для третьего выхода в сектор заказал 2,33. Почти перелетев через планку, Недосеков ее все-таки сбил. Повторить личный рекорд белорусу не удалось, не получилось и обойти чемпиона мира-2013, бронзового призера Олимпиады-2016 Бондаренко, вернувшегося в сектор после перерыва.

Максим Недосеков: На играх придется выкладываться по максимуму
Недосеков замкнул тройку призеров, для него «бронзовой» стала та же высота, что и у сирийца Маджда Эддина Газаля — 2,28. Максим, оказавшийся лирическим героем эпизода, поклонился благосклонной публике, лучезарно улыбаясь. 

— Отличные соревнования, — так он оценил римский турнир, вернувшись домой. – Все очень понравилось. Комфортная атмосфера, доброжелательная поддержка зрителей. Люблю переносить высоты, подогревать интерес к соперничеству! Так редко кто делает, особенно в третьей попытке. 

— Оно того стоило: 2,33 ты почти взял… 

— И все-таки в Риме мои прыжок на 2,33 выглядел хуже, чем в Китае. У меня подобный перенос высоты получается только раз, а на второй пороха не хватает. Буду искать этот порох. 

— Насколько ныне силен Богдан Бондаренко? Чем он берет? 

— Я рад, что Бондаренко вернулся. Это топовый прыгун, которого не видели в деле около трех лет. Представьте, какое счастье накатило на человека, что он, вернувшись, может конкурировать со всеми. При том, не просто конкурировать, а выигрывать Он берет топовые высоты, как опытный и сильный спортсмен. Потому что таковым является. Богдан знает свое дело).

— Как провел время до выхода на стадион? Все ли в секторе пошло, как надо? Где еще выступишь?

— Перед стартом особо не настраивался, собирал себя по мелочам. Следующий выход в сектор на вторых европейских играх. Там придется выкладываться по максимуму. Статус турнира солидный, как и призовые, плюс соревнуемся дома. 


— После Игр у тебя есть все шансы продолжить собирать призы в Бриллиантовой лиге. Сколько их уже набралось?

— В Шанхае я взял 2,28 и занял второе место, через два дня в Нанкине прыгнул на сантиметр выше и тоже был вторым, сейчас — третьим. После каждого старта начисляются очки, правда, Нанкин не пошел в зачет, но в лиговом споре высотников я иду на первом месте. Баллы выставляются для того, чтобы снарядить финальную восьмерку. Именно столько прыгунов выступит в решающей фазе в Швейцарии. У меня 13 баллов, и, хотя еще четыре прыжковых старта, я уже добыл право выступить в финале. А там набранные очки не имеют значения, все начинается сначала, победитель финала становится первым и турнире прыгунов Бриллиантовой лиги. 

— В финале ты выступишь не один…

— Да, думаю, что компанию составят наши Алена Дубицкая, Эльвира Герман, Татьяна Холодович, которая в прошлом сезоне была победительницей турнира копьеметательниц. 

— Тебе будет нескучно…

— Конечно, но вряд ли все соберемся вместе. Финалы разбросаны по двум городам, я буду в Цюрихе прыгать, а кто-то из наших — в Брюсселе. 


 
 
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Публика римского Stadio Olimpico, повинуясь взмаху рук белоруса, начала громко хлопать в такт его движениям. Максим заказал 2,33 и, перелетев через планку, он мог обойти...
 
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