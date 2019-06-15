Максим Недосеков: На играх придется выкладываться по максимуму

Недосеков замкнул тройку призеров, для него «бронзовой» стала та же высота, что и у сирийца Маджда Эддина Газаля — 2,28. Максим, оказавшийся лирическим героем эпизода, поклонился благосклонной публике, лучезарно улыбаясь.





— Отличные соревнования, — так он оценил римский турнир, вернувшись домой. – Все очень понравилось. Комфортная атмосфера, доброжелательная поддержка зрителей. Люблю переносить высоты, подогревать интерес к соперничеству! Так редко кто делает, особенно в третьей попытке.





— Оно того стоило: 2,33 ты почти взял…





— И все-таки в Риме мои прыжок на 2,33 выглядел хуже, чем в Китае. У меня подобный перенос высоты получается только раз, а на второй пороха не хватает. Буду искать этот порох.





— Насколько ныне силен Богдан Бондаренко? Чем он берет?





— Я рад, что Бондаренко вернулся. Это топовый прыгун, которого не видели в деле около трех лет. Представьте, какое счастье накатило на человека, что он, вернувшись, может конкурировать со всеми. При том, не просто конкурировать, а выигрывать Он берет топовые высоты, как опытный и сильный спортсмен. Потому что таковым является. Богдан знает свое дело).





— Как провел время до выхода на стадион? Все ли в секторе пошло, как надо? Где еще выступишь?





— Перед стартом особо не настраивался, собирал себя по мелочам. Следующий выход в сектор на вторых европейских играх. Там придется выкладываться по максимуму. Статус турнира солидный, как и призовые, плюс соревнуемся дома.









— После Игр у тебя есть все шансы продолжить собирать призы в Бриллиантовой лиге. Сколько их уже набралось?





— В Шанхае я взял 2,28 и занял второе место, через два дня в Нанкине прыгнул на сантиметр выше и тоже был вторым, сейчас — третьим. После каждого старта начисляются очки, правда, Нанкин не пошел в зачет, но в лиговом споре высотников я иду на первом месте. Баллы выставляются для того, чтобы снарядить финальную восьмерку. Именно столько прыгунов выступит в решающей фазе в Швейцарии. У меня 13 баллов, и, хотя еще четыре прыжковых старта, я уже добыл право выступить в финале. А там набранные очки не имеют значения, все начинается сначала, победитель финала становится первым и турнире прыгунов Бриллиантовой лиги.





— В финале ты выступишь не один…





— Да, думаю, что компанию составят наши Алена Дубицкая, Эльвира Герман, Татьяна Холодович, которая в прошлом сезоне была победительницей турнира копьеметательниц.





— Тебе будет нескучно…





— Конечно, но вряд ли все соберемся вместе. Финалы разбросаны по двум городам, я буду в Цюрихе прыгать, а кто-то из наших — в Брюсселе.



