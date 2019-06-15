Как власти будут повышать пенсии при «дырявом» ФСЗН

Источник материала: Tut.by

Власти планируют поднять средний размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране: сначала хотели выйти на этот показатель в 2018 году, но пришлось перенести на 2019 год. Получится ли? Почему повысить выплаты пенсионерам — задача непростая, объясняет директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как менялась средняя пенсия последние 18 лет?

С 2000 года как зарплаты, так и пенсии граждан Беларуси росли. Но постепенно пенсии стали все больше отставать от средней зарплаты.

В начале 2000-х соотношение средней пенсии было близко к 40%. Это было удачное время, связанное с благоприятной ситуацией для Фонда соцзащиты населения: высокий уровень занятости, благоприятная демографическая ситуация и отсутствие экономических шоков. Близкое к целевой отметке соотношение пенсий и зарплат длилось до 2009 года, потом ситуация стала ухудшаться.

Кризис 2011 года привел к сильному разрыву между средней зарплатой и средней пенсией. Параллельно ухудшалась демографическая ситуация — количество пенсионеров по отношению к экономически активной группе населения росло, увеличивалась нагрузка на Фонд соцзащиты населения.

После «ямы» 2011 года соотношение пенсий и зарплат восстановилось только к концу 2012 года. В 2013 году в ФСЗН образовалась «дыра», и в последующие годы он складывался с дефицитом. А средняя пенсия больше не достигала отметки в 40% от средней зарплаты.

Выдерживать соотношение пенсии к средней зарплате на выбранном уровне становилось все сложней.

— В период рецессии доходы ФСЗН упали. Соответственно, государство индексирует пенсии приемлемым темпом, чтобы поддерживать бюджет ФСЗН, не допуская сильного роста дефицита. Это происходит на фоне увеличения пенсионного возраста и страхового стажа, — отмечает Александр Чубрик.

За счет чего власти будут повышать пенсии?

Учитывая экономическую и демографическую ситуацию, повысить пенсии, как того хотят власти, не увеличивая «дыру» в Фонде соцзащиты, будет достаточно сложно.

— Если подойти к вопросу повышения пенсий до 40% от средней зарплаты не в шутку — предлагая снизить зарплаты или уменьшить количество пенсионеров, а серьезно, то это значит, что следует основательно перераспределить расходы ФСЗН в пользу пенсионеров, — комментирует директор Исследовательского центра ИПМ.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Но семьи с детьми, болеющие люди и все остальные, кто получает социальные выплаты, никуда не исчезнут. Остается единственный путь — увеличение «вливаний» в ФСЗН из бюджета.

— Разово, на один год, это можно сделать. Но в долгосрочной перспективе — это не выход. И если так произойдет в следующем году, то это будет сделано, условно говоря, к какому-то конкретному целевому месяцу, — считает экономист.

По мнению Александра Чубрика, в нынешней демографической ситуации привязка размера пенсий к зарплате становится роскошью, которую государство вряд ли может себе позволить.

В дальнейшем, даже с увеличением пенсионного возраста, велика вероятность, что государство через солидарную систему сможет обеспечивать только базовый уровень пенсии гражданина, а остальная ее часть будет зависеть от собственных накоплений, считает экономист.