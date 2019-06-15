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Белорусские теннисистки узнали соперниц на турнирах в Бирмингеме и Майорке

16.06.2019 16:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские теннисистки узнали соперниц на турнирах в Бирмингеме и Майорке
Фото: / TUT.by

Белорусские теннисистки продолжают травяной сезон, готовясь к Уимблдону, который пройдет в начале июля. На следующей неделе три наши ведущие спортсменки сыграют на турнирах в британском Бирмингеме и испанской Майорке.

Белорусские теннисистки узнали соперниц на турнирах в Бирмингеме и Майорке Зачем теннисисты бьют ракеткой по своим кроссовкам?

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (10-е место в рейтинге WTA) сыграет на турнире категории «Премьер» в Бирмингеме. Ее первой соперницей станет представительница Тайваня Се Шувей (27). Александра Саснович (36) в первом раунде этого же турнира сразится с экс-первой ракеткой мира американкой Венус Уильямс (53). Оба матча, как ожидается, пройдут 17 июня.

Виктория Азаренко (42) проведет турнир в испанской Майорке. Ее первой соперницей станет француженка Каролин Гарсия (28). Кроме того, в парном разряде должна выступить еще одна белоруска Лидия Морозова.

 
 
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