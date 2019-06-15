Источник материала: Mir24.TV Belarus

Огонь вторых Европейских игр уже в 30 километрах от Минска. «Пламя мира» завершает свое путешествие по Беларуси, сообщает «МИР 24». Европиада стартует через пять дней.

Сегодня главный символ Европиады подняли на мемориальный комплекс «Курган Славы». Почетную миссию нести факел доверили известным белорусским спортсменам и артистам. Среди них – чемпион Олимпийских игр в Ванкувере, фристайлист Алексей Гришин и заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская.

«Это волнительно и почетно. Думаю, что для молодежи это будет воспитательным моментом. И я рад, что сегодня я здесь», – говорит тяжелоатлет, олимпийский чемпион 1980 года Леонид Тараненко.

«От Минской области в Европейских играх будут принимать участие 32 спортсмена. И мы, конечно же, будем за них болеть. И желаем им победы, а зрителям ярких впечатлений», – говорит председатель Минского областного совета депутатов Наталья Якубицкая.