Спутники на орбите звезд. Любимые домашние питомцы знаменитостей

Источник материала: Аргументы и факты

После того как Бари Алибасов оказался в реанимации, стало известно, что членами семьи продюсера являются не только актриса Лидия Федосеева-Шукшина и сынБари Алибасов-младший, но и кот: канадский сфинкс. Как сообщают СМИ, едва придя в сознание после нескольких суток медикаментозного сна, Бари Каримович первым делом спросил про Чучу. По некоторым сведениям, кот Алибасову настолько дорог, что продюсер даже упомянул его в завещании: в случае его смерти владельцем канадского сфинкса станет помощник Алибасова-старшего Сергей Моцарь.

Но, похоже, Моцарю не светит получить столь породистое наследство. Бари Алибасов-младший на днях показывал съемочным группам квартиру папы-продюсера в Мерзляковском переулке. Видимо, испугавшись незнакомых людей, Чуча сбежал. За животное объявлена награда: «800 тысяч рублей плюс бесплатное выступление группы «На-На». Уже став жертвами воров-аферистов, сын и друзья Алибасова по-прежнему продолжают искать животное. Понимая значение кота в жизни отца и опасаясь за его и без того слабое состояние, Бари Алибасов-младший просит медперсонал хранить пропажу Чучи в тайне.

У мопса Донцовой есть твиттер

Алибасов — далеко не единственный представитель звездного «цеха», который с таким трепетом относится к домашним питомцам. Писательница Дарья Донцова, страстная собачница, давно не смыслит своей жизни без любимых мопсов. Весь загородный дом Донцовой — свидетельство того, что собаки здесь — полноправные члены семьи. Изображения мопсов — на обоях, картинах, шторах, постельном белье. Плюс вазы в форме собачек, лампы и т. п. Любимым мопсом писательницы была собачка Капитолина. Поэтому Донцова даже начала вести страничку Капы в интернете. «Твиттер был заведен мною для того, чтобы повеселить фанатов, — рассказывала «АиФ» Дарья Донцова. — Но люди порой принимали Капу всерьез. Как-то в Твиттере Капитолине написал мужчина. Ладно бы ребенок! Но полковник лет 50... „Я не понимаю, я возмущен. У меня собака-овчарка. Я посмотрел на ее лапы, у нее же не ходит отдельно коготь. Собаки не могут совершать отдельные удары когтями. Только вместе. Я не знаю, как Капа стучит по айпаду. Я попробовал приложить лапу своей овчарки к экрану, но у нее выскакивает сразу много букв. Как это делает собака Капа, я не понимаю“, — написал он.



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А второй дяденька был еще смешнее. Тоже мужчина среднего возраста. „Я что-то не понял. Капитолина пишет, что она сейчас находится в Париже. Но я летел с вами в одном самолете. И через щелку в занавеске вас, Даша, в бизнесе видел. Но вы были одна, без собаки! Как же она добралась без вас?“ Капитолина ему ответила: „Я летела на частном самолете“. Но больше всего Капу любили дети. „Дорогая Капочка, я тебя люблю. Пришли мне подарок“. И она рассылала им сердечки, картинки, свои фотографии. Когда Капа ушла от нас, мне начали писать люди, которые рассказывали, как они переживали смерть своих животных. И я написала в соцсети рассказ о том, что собаки и кошки просто переходят жить в другое место под названием Прекрасная Долина… Все мои собаки — члены семьи. Их уход — это несчастье, которое очень тяжело пережить, принять. Всех своих собак мы хоронили на участке рядом с домом. И, знаете, на этом месте самые красивые цветы растут…»

Кот Жванецкого отвечает ему

Для писателя Михаила Жванецкого английский кот Морис по прозвищу Манюня всегда был любимым собеседником. «Мой кот может меня растрогать до слез. Если бы, не дай бог, с ним что-нибудь случилось, я не могу представить, что бы со мной стало… Однажды, когда Наташа сказала, что Морис пропал, я чуть с ума не сошел. Слава богу, он нашёлся. Я подхожу, а он так смотрит на меня — ну явно что-то скажет сейчас или даже уже говорит! Он смотрит взглядом женщины, глаза говорят у него. Это пушистое существо трогает меня безумно. Кстати, мой кот спит, упираясь лапой в холодильник. Это здоровая такая привычка, я просто любуюсь в такие моменты котом. Иногда я вежливо эту лапку вынужден снимать. И он сразу же, сразу же вместе со мной изучает, что там. Иногда кот говорит: „Я туда положил сосисочку… Михаил Михайлович, посмотрите, пожалуйста, где она там“. Когда кот просит: „Открой дверь“, я открываю. Он, глядя на улицу: „Тьфу! У них что, опять зима? Только ведь закончилась, два месяца назад“. — „Да, опять снег. Ну выбегай!“ А он мне: „Ну я же босиком“».



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Собаки Князева и Клюева снимают стресс

Актер Евгений Князев — тоже страстный собачник, не жалеющий на лечение своих питомцев самых дорогих лекарств. „Однажды около училища я увидел женщину-кореяночку с собачкой, — рассказал «АиФ» мэтр Театра им. Вахтангова. — Говорю: „Боже мой, какое чудо!“ — „Вам нравится?“ — „Очень“, — отвечаю. „Хорошо“, — сказала женщина. И через какое-то время приносит щенка: „Это вам“. Я позвонил жене. „Я тебе сейчас привезу одно существо“, — говорю. И привожу этот комочек, который умещается на одной руке. На следующий день я улетел на гастроли. А собачка заболела вирусным энтеритом. И жене пришлось дней 10 возить её каждый день в поликлинику. Ей говорили: „Эта ваша собака не жилец“. Но мы решили бороться. В жилку величиной с нитку собачке вставляли капельницы. И мы щенка вылечили. Зовут Рики. Рики — гад, мерзавец, который требует, чтобы сидеть только на руках у жены. Но он бесстрашный, бросается на любую большую собаку и не подпускает никого. Это чихуахуа, порода, которая охраняла мексиканских принцесс. Рики — любимое существо, член семьи».

Борис Клюев обожает черного терьера Принца. Любовно зовет его Мася, Мальчик. «Отзывается на всё, — со смехом рассказывал «АиФ» легендарный артист Малого театра. — Волшебный пес! Эта чёрная шерсть, большой кожаный нос! Эти уши, эта морда, этот хвост-обрубок! Однажды у меня был период, когда я снимался в день в трёх картинах. Просто приползал домой от усталости. Включал телевизор и, сидя в халате, тупо смотрел в экран, не видя происходящего. Мася тихо подходил и начинал лизать мне ноги. Вся усталость, все стрессы сразу проходили! Не бывает более преданных существ на свете, чем собаки…»

Кот Джигарханяна говорил с ним по телефону

Для актера Армена Джигарханяна огромную роль в жизни играл кот Фил. Когда жена актера Татьяна Власова (предшественница Виталины Цымбалюк-Романовской) уехала на ПМЖ в Америку и забрала с собой питомца, для него это стало причиной нежелания возвращаться домой. Ведь раньше он знал, что Фил его всегда ждет в квартире. В какой-то период каждые три месяца Армен Борисович ездил в США, чтобы навестить Фила. В перерывах между поездками разговаривал с котом по телефону. Когда узнал, что кот вот-вот умрет, сразу купил билеты и отправился прощаться с любимцем в Америку. Несмотря на все запреты врачей, предупреждавших, что перелеты могут плохо сказаться на состоянии самого владельца животного. Артист не мог не попрощаться с другом. По признанию актера, Фил был для него учителем. «Кот мой многому меня научил. Животное никогда не ляжет так, чтобы ему было неудобно... Людям тоже нужно быть честными перед самими собой, не выдумывать себе какие-то теории о том, почему нам нужно оставаться в неудобной ситуации», — рассказывал он.