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В Минске выставили на продажу квартиру с 11 фортепиано
16.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске выставили на продажу четырехкомнатную квартиру, в которой находятся сразу 11 фортепиано. Большинство из них установлены в одной комнате, сообщает
Апартаменты расположены в доме на улице Грибоедова в Центральном районе белорусской столицы. Площадь жилья составляет 140 квадратных метров, а продается необычное жилье за 319 тысяч долларов, что приблизительно эквивалентно 20,5 миллиона рублей в пересчете на российскую валюту.
Восемь музыкальных инструментов расположены в гостиной площадью 35 квадратных метров. Еще три пианино находятся в детских комнатах.
Риелтор, осуществляющий продажу квартиры, отметил, что жилище принадлежит семье любителей музыки, которые коллекционируют
Ранее «МИР 24» рассказал о
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Музыкальные инструменты были установлены в зале и в детских комнатах. Выяснилось, что жилье принадлежит семье любителей музыки.
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