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В Минске выставили на продажу квартиру с 11 фортепиано

16.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске выставили на продажу четырехкомнатную квартиру, в которой находятся сразу 11 фортепиано. Большинство из них установлены в одной комнате, сообщает realty.tut.by.

Апартаменты расположены в доме на улице Грибоедова в Центральном районе белорусской столицы. Площадь жилья составляет 140 квадратных метров, а продается необычное жилье за 319 тысяч долларов, что приблизительно эквивалентно 20,5 миллиона рублей в пересчете на российскую валюту. 

Восемь музыкальных инструментов расположены в гостиной площадью 35 квадратных метров. Еще три пианино находятся в детских комнатах. 

Риелтор, осуществляющий продажу квартиры, отметил, что жилище принадлежит семье любителей музыки, которые коллекционируют фортепиано. Хозяева заверили, что самостоятельно перевезут вещи после продажи. 

Ранее «МИР 24» рассказал о даче, выставленной на продажу в Москве по цене 2,96 миллиарда рублей. Площадь здания составляет 560 квадратных метров. 



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Теги: Минск
 
 
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Музыкальные инструменты были установлены в зале и в детских комнатах. Выяснилось, что жилье принадлежит семье любителей музыки.
 
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