В Минске выставили на продажу квартиру с 11 фортепиано

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске выставили на продажу четырехкомнатную квартиру, в которой находятся сразу 11 фортепиано. Большинство из них установлены в одной комнате, сообщает realty.tut.by .

Апартаменты расположены в доме на улице Грибоедова в Центральном районе белорусской столицы. Площадь жилья составляет 140 квадратных метров, а продается необычное жилье за 319 тысяч долларов, что приблизительно эквивалентно 20,5 миллиона рублей в пересчете на российскую валюту.

Восемь музыкальных инструментов расположены в гостиной площадью 35 квадратных метров. Еще три пианино находятся в детских комнатах.

Риелтор, осуществляющий продажу квартиры, отметил, что жилище принадлежит семье любителей музыки, которые коллекционируют фортепиано . Хозяева заверили, что самостоятельно перевезут вещи после продажи.