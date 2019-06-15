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Главное лекарство - сам врач

16.06.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Главное лекарство - сам врач
Здравоохранение Беларуси стремительно развивается. Переоснащаются учреждения здравоохранения, осваиваются новые высокотехнологичные методы лечения, развивается медицинская наука. И все это делается для того, чтобы жители нашей страны получали медицинскую помощь на самом высоком уровне. День медицинского работника - профессиональный праздник тех, кто выбрал для себя нелегкий путь помогать людям, облегчать боль, дарить надежду на выздоровление, а порой и спасать жизнь. Ведь здоровье - самая главная человеческая ценность. Сострадание, гуманизм и милосердие - на этих принципах основана профессиональная деятельность. И это заставляет каждого медицинского работника чувствовать огромную ответственность за результаты своего труда, понимать долг перед людьми и обществом.
Свой профессиональный праздник отмечает и большой коллектив Ивьевской районной больницы.
Так уж сложилось в нашем обществе, что, когда, как не в праздник, говорить о буднях. И это, наверное, правильно. Ведь хорошо поработав, приятно и отдохнуть.

О том, как функционирует Ивьевская центральная районная больница, как работается членам ее большого коллектива, мы попросили рассказать главного врача Ивьевской ЦРБ Ивана Сергеевича Глаза, возглавившего здравоохранение района несколько месяцев назад, в конце прошлого года.

Главное лекарство - сам врач
В административной практике руководителей считается, что 100 дней в должности уже дают право человеку делать свои выводы, иметь свой взгляд на положение дел в коллективе, иметь свои планы и задумки на будущее.
Выпускник Гродненского государственного медицинского университета, прошедший клиническую ординатуру по специальности психиатрия и наркология, врач 1-й категории, шесть лет возглавлявший женское психиатрическое отделение, Иван Сергеевич сказал следующее:
- Моя медицинская специальность позволяет быть главным врачом. И в случае с больными, и в руководящей работе нужно иметь дело с людьми, быть психологом, иметь серьезные коммуникативные навыки и возможности.
Я не меняю свою политику общения с людьми, пробую применить ее и здесь. Во главу угла ставлю справедливое руководство. То, есть, если человек инициативен, трудолюбив, умеет работать, слышит пациентов и своих коллег, умеет радоваться их успехам в работе и в лечении, я как руководитель всегда замечу и поддержу такого человека.
Очень благодарен за поддержку и профессиональную помощь заведующему поликлиникой Оксане Станиславовне Карпач, которая помогала мне входить в курс дела. И теперь она всегда рядом в решении общих вопросов и задач.
- Как вы характеризуете ту команду, которую возглавили?
- Истинный медицинский работник - это не тот, кто познал и глубоко изучил медицину, а тот, кто осознает свой долг перед больными людьми и их родственниками. И забота медицинского работника отнюдь не сводится к назначению лекарств и режима - не в меньшей, а нередко и в большей мере больному нужен медицинский работник как тот, кому люди могут доверить свои надежды и свое отчаяние.
Важнейшей задачей государства в области охраны здоровья является реализация Государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы. Над этим и работают медицинские работники Ивьевской районной больницы, Юратишковской горпоселковай больницы, шести амбулаторий врача общей практики, 15-ти ФАПов. Их труд обеспечивает стабильное функционирование системы здравоохранения района.
Приятно констатировать, что в районе созданы условия для комфортной и действенной работы медицинских работников. В последние годы многое делается по реконструкции, ремонту отделений, помещений больницы и поликлиники. Большим подспорьем в этом стала подготовка к областному фестивалю-ярмарке тружеников села "Дажынкі - 2018". В Ивьевской ЦРБ проводились работы по реконструкции зданий Ивьевской поликлиники, инфекционного и лечебного корпусов. Кстати, сейчас заканчивается благоустройство территории и ремонт фасадов зданий поликлиники и лечебного корпуса. Делается документация на давно ожидаемый внутренний ремонт инфекционного отделения.
- Как решается кадровый вопрос?
- В районных больницах вопрос кадров в последнее время всегда стоит остро. В этом году мы ожидаем пять молодых специалистов: хирурга, анестезиолога-реаниматолога, невролога, психиатра-нарколога, травматолога.
Кроме положенных законодательством выплат и помощи, для закрепления специалистов в районе, всем нуждающимся обычно предоставляется жилье. В 2018 - 2019 годах районной исполнительной властью молодым специалистам (целевикам) выделено пять арендных квартир. За 2016-2018 год жильем обеспечены 8 врачей и 5 средних медицинских работников.
Есть жилые комнаты в общежитии при больнице. Или же в течение двух лет ежемесячно на съем жилья для молодого специалиста выделяются денежные средства в размере двух базовых величин. Возмещаются транспортные расходы молодым специалистам, работающим в сельских медицинских учреждениях и добирающимся на работу автобусом или иным попутным транспортом.

Главное лекарство - сам врач

Главное лекарство - сам врач

Главное лекарство - сам врач

Главное лекарство - сам врач

- В преддверии праздника коллективы называют лучших своих работников, отмечают их вклад в общее дело…
- Главная и радостная новость перед праздником та, что в городе Минске состоялось чествование лучших медицинских работников Беларуси. Заведующий отделением реанимации нашей больницы Иван Иванович Холяво награжден Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь. Этого человека и этого врача уже не нужно особо представлять жителям нашего района. Врач от Бога, порядочный человек, он снискал уважение и коллег, и жителей района и города. Его заслуги на медицинском поприще признаны на разных уровнях. Несколько лет назад Иван Иванович был лауреатом премии "Человек года Гродненщины". Но главной наградой жизни доктора являются уважение, благодарность и любовь пациентов, коллег, всех, кто у него лечился, кто с ним работает и работал.
Почетными грамотами главврача Ивьевской центральной районной больницы будут награждены: заведующий поликлиникой Оксана Станиславовна Карпач, районный педиатр Ирина Чеславовна Шемяко, врач функциональной диагностики Зинаида Викторовна Ролик. Благодарностью главного врача будет отмечен труд 47 работников всех служб системы здравоохранения района. К этим мерам поощрения прилагается и материальное вознаграждение.
Премии к празднику получат все медицинские и технические работники центральной районной больницы.
Хочу поздравить всех с праздником, поблагодарить за труд и пожелать успехов в работе, счастья в личной жизни, семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

Беседовала

В. ГУЛИДОВА.
Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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