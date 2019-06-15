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«Готовы ли мы отказаться от наличных?» В России могут запустить собственную цифровую валюту
Источник материала: Tut.by
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты, при этом отметила, что это не вопрос ближайшего времени.
«Действительно, Central Bank Digital Currency [цифровая валюта центробанков] не может быть реализована немедленно, тем не менее многие центральные банки, в том числе российский ЦБ, изучают такую возможность», — сказала она, выступая в рамках студенческой конференции в «Сколково».
По ее словам, при реализации подобного проекта нужно учитывать надежность технологий. «Если речь идет о национальной валюте, которая работает в целом в стране, то есть это не частные какие-то активы, конечно, это требует, чтобы технология позволяла обеспечивать надежность, бесперебойность. Технологии должны быть зрелыми, в том числе и технологии распределенных реестров», — подчеркнула глава ЦБ.
Набиуллина также отметила, что при переходе на цифровые валюты нужно понимать, готово ли общество к отказу от наличных. «Это будет более удобно, это электронные деньги для людей, для граждан. Готовы ли мы как общество отказаться от наличных?» — сказала она.
«Если мы посмотрим, некоторые страны действительно стали уже практически безналичными, но во многих странах наличные еще пользуются большим спросом. Это не столько потому, что люди хотят совершать какие-то сомнительные операции. Люди часто дорожат своей приватностью, анонимностью. Конечно, распространение неанонимных digital-валют — это в некотором смысле и готовность общества», — добавила Набиуллина.
Она также посоветовала авторам проекта сравнить и изучить преимущества цифровой валюты центрального банка над другими технологиями, например, системой быстрых платежей.
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты, при этом отметила, что это не вопрос...
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