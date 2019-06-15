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Соболь и Шаракова стали абсолютными чемпионами Беларуси по велоспорту

16.06.2019 17:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чемпионат Беларуси по велоспорту завершился триумфом самых опытных гонщиков велоклуба «Минск» — Евгения Соболя и Татьяны Шараковой.


Они праздновали победы и в раздельном старте, и в групповой гонке.

Главной соперницей Шараковой традиционно стала многократная чемпионка страны Алена Омелюсик. В «разделке» гонщица «Минска» выиграла с преимуществом в одну секунду, а в «группе» победила благодаря атаке на последнем круге. Второй, к слову, стала ее партнерша по клубу Анна Терех.


Фото: Minsk Cycling Club

У мужчин также была напряженная борьба в гонке с раздельным стартом. Тройка Евгений Соболь — Бронислав Самойлов — Евгений Королек уложилась в несколько секунд.

Судьба групповой гонки была решена после того, как Соболь атаковал за 40 километров финиша. Добытое преимущество он удержал до конца гонки. Следующие пять мест также заняли гонщики «Минска»: Антон Ивашкин, Василий Строков, Николай Шумов, Сергей Попок и Василий Белявский.

 
Теги: Минск
 
 
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Чемпионат Беларуси по велоспорту завершился триумфом самых опытных гонщиков велоклуба «Минск» - Евгения Соболя и Татьяны Шараковой.
 
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