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Соболь и Шаракова стали абсолютными чемпионами Беларуси по велоспорту
Источник материала: Tut.by
Чемпионат Беларуси по велоспорту завершился триумфом самых опытных гонщиков велоклуба «Минск» — Евгения Соболя и Татьяны Шараковой.
Они праздновали победы и в раздельном старте, и в групповой гонке.
Главной соперницей Шараковой традиционно стала многократная чемпионка страны Алена Омелюсик. В «разделке» гонщица «Минска» выиграла с преимуществом в одну секунду, а в «группе» победила благодаря атаке на последнем круге. Второй, к слову, стала ее партнерша по клубу Анна Терех.
У мужчин также была напряженная борьба в гонке с раздельным стартом. Тройка Евгений Соболь — Бронислав Самойлов — Евгений Королек уложилась в несколько секунд.
Судьба групповой гонки была решена после того, как Соболь атаковал за 40 километров финиша. Добытое преимущество он удержал до конца гонки. Следующие пять мест также заняли гонщики «Минска»: Антон Ивашкин, Василий Строков, Николай Шумов, Сергей Попок и Василий Белявский.
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Чемпионат Беларуси по велоспорту завершился триумфом самых опытных гонщиков велоклуба «Минск» - Евгения Соболя и Татьяны Шараковой.
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