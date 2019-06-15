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Жители Аргентины и Уругвая остались без электроэнергии
Источник материала: Интерфакс
Жители Аргентины, Уругвая, а также некоторых районов Бразилии и Парагвая остались без электричества из-за сбоя системы, передают в воскресенье латиноамериканские СМИ.
"Масштабный сбой в системе электроснабжения оставил без электроэнергии всю Аргентину и Уругвай", - сообщила в Твиттере компания Edesur.
По данным аргентинских СМИ, перебои в подаче электроэнергии начались ранним утром.
В Аргентине и в Уругвае проживают в общей сложности порядка 48 млн человек.
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Жители Аргентины, Уругвая, а также некоторых районов Бразилии и Парагвая остались без электричества из-за сбоя системы, передают в воскресенье...
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