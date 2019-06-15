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Малыш на руках у папы. Появилось новое фото ребёнка принца Гарри и Меган Маркл

16.06.2019 17:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. В честь Дня отца принц Гарри и Меган Маркл поделились с подписчиками новой фотографией своего первенца.  

«Счастливого Дня отца! И желаем очень особенного первого Дня отца герцогу Сассекскому», – говорится в сообщении на официальной Instagram-странице герцога и герцогини Сассекских.  

Возможный король Великобритании и президент США. Факты о ребёнке Меган Маркл и принца Гарри  

Малыш на руках у папы. Появилось новое фото ребёнка принца Гарри и Меган Маркл
Фото: instagram.com/sussexroyal  

Стоит отметить, что до этого Меган Маркл и её супруг не показывали малыша настолько явно. Так что почитатели королевской семьи впервые смогут рассмотреть ребёнка.  

Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор появился на свет 6 мая в 5:26 утра по местному времени. 

Ребёнок родился в элитной Портлендской больнице в Лондоне – подробнее здесь.  

Люди в материале: Принц Гарри, Меган Маркл, Арчи Харрисон
 
 
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Новости Великобритании. В честь Дня отца принц Гарри и Меган Маркл поделились с подписчиками новой фотографией своего первенца.   «Счастливого Дня отца! И желаем...
 
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