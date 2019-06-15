Малыш на руках у папы. Появилось новое фото ребёнка принца Гарри и Меган Маркл

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. В честь Дня отца принц Гарри и Меган Маркл поделились с подписчиками новой фотографией своего первенца.

«Счастливого Дня отца! И желаем очень особенного первого Дня отца герцогу Сассекскому», – говорится в сообщении на официальной Instagram-странице герцога и герцогини Сассекских.

Возможный король Великобритании и президент США. Факты о ребёнке Меган Маркл и принца Гарри



Фото: instagram.com/sussexroyal

Стоит отметить, что до этого Меган Маркл и её супруг не показывали малыша настолько явно. Так что почитатели королевской семьи впервые смогут рассмотреть ребёнка.

Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор появился на свет 6 мая в 5:26 утра по местному времени.