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Малыш на руках у папы. Появилось новое фото ребёнка принца Гарри и Меган Маркл
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. В честь Дня отца принц Гарри и Меган Маркл поделились с подписчиками новой фотографией своего первенца.
«Счастливого Дня отца! И желаем очень особенного первого Дня отца герцогу Сассекскому», –
Стоит отметить, что до этого Меган Маркл и её супруг не показывали малыша настолько явно. Так что почитатели королевской семьи впервые смогут рассмотреть ребёнка.
Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор
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Новости Великобритании. В честь Дня отца принц Гарри и Меган Маркл поделились с подписчиками новой фотографией своего первенца. «Счастливого Дня отца! И желаем...
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