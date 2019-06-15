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Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?
Источник материала: СТВ
Многие слышали, что спорт сильно меняет человека. Когда-то давно считалось, что занятия спортом мешают интеллектуальной деятельности, но учёные доказали, что всё совсем наоборот. В здоровом крепком теле мозг лучше снабжается кровью, реже бывают скачки давления, укрепляется иммунитет. Всё это позволяет дольше и лучше думать.
Однако если абстрагироваться от пользы спорта для мышления, то какие изменения происходят с человеком, если он занимается плаванием или теннисом? Заметна ли разница между рекордсменом по подтягиваниям и рекордсменом в подъёме штанги? Определённо, да. И мы решили убедиться в этом на конкретных примерах.
1. Сергей Кудаев. Акробат и обладатель
2. Дженни Грэм. Обладательница
3. Юлия Гюнтель (Злата). Обладательница нескольких
4. Тяжелоатлеты Маттиас Штайнер и Альмир Веладжич. Обладатели парного
5. Эдди Холл. Обладатель титула «Самый сильный человек мира» и мирового
6. Эван Унгар. Обладатель
7. Максим Трухоновец, Обладатель двух
8. Элиуд Кипчоге. Самый быстрый
9. Флоренс Гриффит-Джойнер. Трёхкратная олимпийская чемпионка, и обладательница действующих рекордов мира в беге на 100 м и 200 м.
10. Алекс Родригес. Обладатель не менее трёх мировых
11. Летиция Буфони. Обладательница мирового
12. Майкл Фред Фелпс II. Пловец, единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион и мастер «камбэка». Объявил о завершении карьеры в 2012 году, но в 2016 году принял участие на Олимпиаде в Рио, выиграл пять золотых и одну серебряную медаль.
13. Ян Железны. Трёхкратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира в метании копья. Обладатель действующего рекорда в метании копья – 98 м 48 см.
14. Криштиану Роналду. Один из лучших футболистов всех времён, обладатель огромного количества рекордов.
15. Алина Загитова. Фигуристка-одиночница, занимает 1 место в рейтинге Международного союза конькобежцев. Удерживает мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов, а также является самой юной фигуристкой, сумевшей победить на всех главных стартах.
16. Наоми Осака. Теннисистка, первая ракетка мира в женском одиночном разряде.
17. Уилт Чемберлен. Баскетболист, обладатель множества рекордов. В числе прочего он установил абсолютный рекорд по количеству очков, заброшенных за одну игру в матче НБА — 100.
18. Полина Рагимова. Волейболистка, обладательница рекорда по результативности. Набрала 58 очков в одном из матчей чемпионата Японии.
19. Ким У Джин. Стрелок из лука, олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира. В квалификационном раунде к летним Олимпийским играм 2016 года установил мировой рекорд, набрав 700 очков.
20. Аладар Геревич. Фехтовальщик, семикратный олимпийский чемпион и 14-кратный чемпион мира.
21. Уле-Эйнар Бьорндален. Биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион, самый титулованный спортсмен в истории чемпионатов мира по биатлону.
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Многие слышали, что спорт сильно меняет человека. Когда-то давно считалось, что занятия спортом мешают интеллектуальной деятельности, но учёные доказали, что всё...
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