«Слева моя дочь Ева, справа – я». Лобода показала своё детское фото

Источник материала: СТВ

Новости Украины. Украинская певица Светлана Лобода показала своё детское фото и призвала женщин заводить детей.

«Слева моя дочь Ева, справа – я. Девочки, рожайте деток, это ваше продолжение, это самое большое счастье. Это то, что останется после вас», – написала артистка на своей странице в Instagram.



Фото: instagram.com/lobodaofficial

Под публикацией появилось множество комментариев. Кто-то признал сходство между мамой и дочкой, кто-то написал множество комплиментов, а кто-то не согласился с призывом Лободы создавать новую жизнь.

На днях своей детской фотографией поделился Максим Галкин.