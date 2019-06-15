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«Слева моя дочь Ева, справа – я». Лобода показала своё детское фото
Источник материала: СТВ
Новости Украины. Украинская певица Светлана Лобода показала своё детское фото и призвала женщин заводить детей.
«Слева моя дочь Ева, справа – я. Девочки, рожайте деток, это ваше продолжение, это самое большое счастье. Это то, что останется после вас», –
Под публикацией появилось множество комментариев. Кто-то признал сходство между мамой и дочкой, кто-то написал множество комплиментов, а кто-то не согласился с призывом Лободы создавать новую жизнь.
На днях своей детской фотографией поделился Максим Галкин.
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Новости Украины. Украинская певица Светлана Лобода показала своё детское фото и призвала женщин заводить детей. «Слева моя дочь Ева, справа – я. Девочки, рожайте...
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