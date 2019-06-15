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Гордость за свою страну. «Пламя мира» пронесли по «Линии Сталина» и подняли над Курганом Славы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главный символ II Европейских игр – «Пламя мира» – приближается к Минску. Сегодня, 16 июня, факел пронесли по «Линии Сталина» и подняли над Курганом Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Курган Славы стал последней точкой большого путешествия пламени Игр по Минской области. Уже завтра маршрут огня проляжет по улицам и знаковым местам белорусской столицы.
Сегодня в торжественной церемонии передачи эстафеты участие приняли более полутысячи человек. Но чести пронести заветный факел удостоились лишь шестеро: прославленные спортсмены, заслуженные артисты, известные журналисты. Они преодолели более 800 ступенек, чтобы поднять огонь на вершину мемориала, а после сохранить его в заветной лампаде.
Наталья Якубицкая, председатель Минского областного Совета депутатов:
17 июня «Пламя мира» встретят в Минске на площади Государственного флага. А 21 июня огонь II Европейских игр зажгут на стадионе «Динамо», возвестив о начале главного спортивного форума континента.
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Новости Беларуси. Главный символ II Европейских игр – «Пламя мира» – приближается к Минску. Сегодня, 16 июня, факел пронесли по «Линии Сталина» и подняли над...
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