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20-летняя девушка умерла после поцелуя с парнем
Источник материала: СТВ
Новости Канады. В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя с парнем. Причиной смерти стала острая аллергическая реакция на арахисовое масло.
Как
После этого юноша вернулся в спальню, и пара начала целоваться. Девушка, у которой была аллергия на арахисовое масло, не заметила присутствия аллергена в слюне молодого человека. Через непродолжительное время жительница Канады почувствовала себе нехорошо. Поскольку у неё не было с собой адреналина, её состояние начало быстро ухудшаться.
Девушка спросила у молодого человека, не ел ли он арахисовое масло. Парень сказал, что ел. Тогда его собеседница попросила немедленно набрать номер «911». Медики прибыли через 8 минут после вызова, но спасти девушку не удалось.
Отмечается, что юноша не знал об аллергии своей спутницы.
Зимой 2019 года в Испании умерла 9-летняя девочка.
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Новости Канады. В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя с парнем. Причиной смерти стала острая аллергическая реакция на арахисовое масло. Как сообщает...
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