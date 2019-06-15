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Индия подняла пошлины на американские товары

16.06.2019 16:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индии. Индия подняла пошлины на американские товары. Новый налог затрагивает почти три десятка наименований продуктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Индия подняла пошлины на американские товары

Такое решение было принято после длительных переговоров с Вашингтоном – диалог с американской стороной длился почти год, однако существенных результатов не дал.

Власти Индии рассчитывают получить от новых пошлин около 240 миллионов долларов. Таким образом, будут компенсированы убытки, которые Нью-Дели понесет от американских налогов, введенных на товары из Индии.

Индия подняла пошлины на американские товары

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Новости Индии. Индия подняла пошлины на американские товары. Новый налог затрагивает почти три десятка наименований продуктов, сообщили в программе Новости «24...
 
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