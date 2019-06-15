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Индия подняла пошлины на американские товары
Источник материала: СТВ
Новости Индии. Индия подняла пошлины на американские товары. Новый налог затрагивает почти три десятка наименований продуктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое решение было принято после длительных переговоров с Вашингтоном – диалог с американской стороной длился почти год, однако существенных результатов не дал.
Власти Индии рассчитывают получить от новых пошлин около 240 миллионов долларов. Таким образом, будут компенсированы убытки, которые Нью-Дели понесет от американских налогов, введенных на товары из Индии.
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Новости Индии. Индия подняла пошлины на американские товары. Новый налог затрагивает почти три десятка наименований продуктов, сообщили в программе Новости «24...
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