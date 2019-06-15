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Владимир Караник: «Сильная современная система здравоохранения – это фактически один из атрибутов независимости»

16.06.2019 15:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День медицинского работника отмечают в Беларуси 16 июня. Для медиков подготовили необычный подарок. Для тех, кто каждый день спасает человеческие жизни, свои двери распахнул Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Владимир Караник: «Сильная современная система здравоохранения – это фактически один из атрибутов независимости»

Владимир Караник: «Сильная современная система здравоохранения – это фактически один из атрибутов независимости»

Гостями стали победители и лауреаты конкурса «Врач года», отличники здравоохранения – всего больше 50 человек. Вниманию лучшим из лучших – исторические залы. Места встреч мировых лидеров и зарубежных делегаций, проведения торжественных церемоний, чествования олимпийцев и отличников учебы, залы для пресс-конференций.

Владимир Караник: «Сильная современная система здравоохранения – это фактически один из атрибутов независимости»

Владимир Караник: «Сильная современная система здравоохранения – это фактически один из атрибутов независимости»

Помимо уникальных исторических фактов, гостям было интересно узнать про необычные архитектурные и интерьерные решения. Казалось бы, сдержанные на эмоции на работе, они просто не уставали восхищаться умением белорусских мастеров, которые изящно и со вкусом подошли к оформлению Дворца, причем всех 20 залов. Завораживающая люстра из латуни и хрусталя, воздушные и легкие шторы, которые поглощают шум и не горят, национальные орнаменты на стенах и уникальные предметы мебели.

Владимир Караник: «Сильная современная система здравоохранения – это фактически один из атрибутов независимости»

Владимир Караник: «Сильная современная система здравоохранения – это фактически один из атрибутов независимости»

Запомнилась приглашенным и фотоэкспозиция. На эксклюзивных кадрах отражены ключевые моменты из жизни главы государства.

Совместными усилиями будем решать вопросы – Владимир Караник о задачах белорусской медицины

Владимир Караник: «Сильная современная система здравоохранения – это фактически один из атрибутов независимости»

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
В системе здравоохранения работают более 250 тысяч работников. Надо понимать, что сильная современная система здравоохранения – это фактически один из атрибутов независимости. Поэтому и возникла идея тех врачей, которые, являясь победителями конкурса «Врач года», отличники здравоохранения и наиболее отличившиеся представители нашей отрасли, провести экскурсию в символе независимости нашей страны – во Дворце Независимости.

Владимир Караник: «Сильная современная система здравоохранения – это фактически один из атрибутов независимости»

Наталья Алданова, врач общей практики могилевской поликлиники № 2:
Очень роскошно. Я полна гордости от того, что это всё сделано руками белорусов. Я уже больше 30 лет в профессии и, конечно, я тронута таким вниманием.

Владимир Караник: «Сильная современная система здравоохранения – это фактически один из атрибутов независимости»

Ольга Пересада, профессор кафедры акушерства и гинекологии Белорусской медицинской академии последипломного образования:
Я когда-то была главным акушером-гинекологом республики и я пришла в 2003 году. За эти годы, которые прошли, мы сделали громадный скачок, это просто потрясающие результаты, результаты на уровне мировых показателей.

Дворец Независимости уже давно можно называть поистине народным. Такие экскурсии проводят для самых разных делегаций. Познакомиться с величественным символом государственности смогли обладатели госнаград, ученые, музыканты, спортсмены, многодетные мамы, талантливая молодежь.

Владимир Караник: «Сильная современная система здравоохранения – это фактически один из атрибутов независимости»

Владимир Караник: «Сильная современная система здравоохранения – это фактически один из атрибутов независимости»

Владимир Караник: «Сильная современная система здравоохранения – это фактически один из атрибутов независимости»

Владимир Караник: «Сильная современная система здравоохранения – это фактически один из атрибутов независимости»

Владимир Караник: «Сильная современная система здравоохранения – это фактически один из атрибутов независимости»

Владимир Караник: «Сильная современная система здравоохранения – это фактически один из атрибутов независимости»

Люди в материале: Владимир Караник, Наталья Алданова, Ольга Пересада
 
Теги: знакомства
 
 
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Новости Беларуси. День медицинского работника отмечают в Беларуси 16 июня. Для медиков подготовили необычный подарок. Для тех, кто каждый день спасает человеческие...
 
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