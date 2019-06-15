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Владимир Караник: «Сильная современная система здравоохранения – это фактически один из атрибутов независимости»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День медицинского работника отмечают в Беларуси 16 июня. Для медиков подготовили необычный подарок. Для тех, кто каждый день спасает человеческие жизни, свои двери распахнул Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гостями стали победители и лауреаты конкурса «Врач года», отличники здравоохранения – всего больше 50 человек. Вниманию лучшим из лучших – исторические залы. Места встреч мировых лидеров и зарубежных делегаций, проведения торжественных церемоний, чествования олимпийцев и отличников учебы, залы для пресс-конференций.
Помимо уникальных исторических фактов, гостям было интересно узнать про необычные архитектурные и интерьерные решения. Казалось бы, сдержанные на эмоции на работе, они просто не уставали восхищаться умением белорусских мастеров, которые изящно и со вкусом подошли к оформлению Дворца, причем всех 20 залов. Завораживающая люстра из латуни и хрусталя, воздушные и легкие шторы, которые поглощают шум и не горят, национальные орнаменты на стенах и уникальные предметы мебели.
Запомнилась приглашенным и фотоэкспозиция. На эксклюзивных кадрах отражены ключевые моменты из жизни главы государства.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Наталья Алданова, врач общей практики могилевской поликлиники № 2:
Ольга Пересада, профессор кафедры акушерства и гинекологии Белорусской медицинской академии последипломного образования:
Дворец Независимости уже давно можно называть поистине народным. Такие экскурсии проводят для самых разных делегаций. Познакомиться с величественным символом государственности смогли обладатели госнаград, ученые, музыканты, спортсмены, многодетные мамы, талантливая молодежь.
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Владимир Караник: «Сильная современная система здравоохранения – это фактически один из атрибутов независимости»
Новости Беларуси. День медицинского работника отмечают в Беларуси 16 июня. Для медиков подготовили необычный подарок. Для тех, кто каждый день спасает человеческие...
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