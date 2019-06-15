Во время Европейских игр Минск будут охранять сто служебных собак

Источник материала: KYKY

В МВД, видимо, решили, что в Минске во время Европейских игр будет не слишком безопасно только с людьми с форме, поэтому с 21 по 30 июня город так же будут охранять и сто собак. Об этом в интервью телеканалу ОНТ сообщил главный специалист по кинологической службе главного управления командующего внутренними войсками МВД Беларуси Александр Бакун, пишет «Наша Нива».



«На обеспечение общественного порядка на II Европейских играх используется около ста служебных собак. Под охраной объекты стоят круглосуточно, службу несут по 12 часов. Немного усложняется задача погодными условиями, но у нас есть резервные собаки и специалисты ветеринарной службы», — сказал Бакун.



Бакун также уточнил, что как только собака подаст сигнал о том, что унюхала что-то взрывоопасное, к ней тут же прибудут саперы. И еще раз подчеркнул, что если кто-то из собак устанет или «измотается жарой», ее сразу же заменят на другую.