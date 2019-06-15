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Во время Европейских игр Минск будут охранять сто служебных собак
Источник материала: KYKY>
В МВД, видимо, решили, что в Минске во время Европейских игр будет не слишком безопасно только с людьми с форме, поэтому с 21 по 30 июня город так же будут охранять и сто собак. Об этом в интервью телеканалу ОНТ сообщил главный специалист по кинологической службе главного управления командующего внутренними войсками МВД Беларуси Александр Бакун,
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В МВД, видимо, решили, что в Минске во время Европейских игр будет не слишком безопасно только с людьми с форме, поэтому с 21 по 30 июня город так же будут охранять и сто...
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