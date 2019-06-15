«Любое тело пляжное». Девушки постят в Instagram бодипозитивные фото в купальниках

Источник материала: KYKY

Редакция российского издания Wonderzine запустила в Instagram крутой флешмоб «любое тело пляжное». Рассказываем, как появилась идея, и сколько девушек из разных стран мира ее поддержали.



«Глянец до сих пор твердит, что к лету обязательно нужно готовиться, чтобы «достойно выглядеть в купальнике». Вы наверняка не раз слышали словосочетание «пляжное тело» — так называют физическую форму, в которой якобы не стыдно появиться на людях в бикини. Но мы-то с вами знаем: пляжное тело — любое тело! <…> Поэтому предлагаем вам смело выкладывать свои фотографии в купальнике в ленту и в сторис под тегом #любоетелопляжное», – объяснили журналисты издания в своем аккаунте.





Wonderzine запустил флешмоб 31 мая – и в Instagram уже больше двухсот публикаций (на момент публикации материала – 241 фото). Снимки выкладывают женщины из России, Украины, Беларуси и других стран мира. Посмотрите, что они постят.