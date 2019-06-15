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«Любое тело пляжное». Девушки постят в Instagram бодипозитивные фото в купальниках
Источник материала: KYKY>
Редакция российского издания Wonderzine запустила в Instagram крутой флешмоб «любое тело пляжное». Рассказываем, как появилась идея, и сколько девушек из разных стран мира ее поддержали.
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Редакция российского издания Wonderzine запустила в Instagram крутой флешмоб «любое тело пляжное». Рассказываем, как появилась идея, и сколько девушек из разных стран мира...
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