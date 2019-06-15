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«Любое тело пляжное». Девушки постят в Instagram бодипозитивные фото в купальниках

16.06.2019 16:12 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Редакция российского издания Wonderzine запустила в Instagram крутой флешмоб «любое тело пляжное». Рассказываем, как появилась идея, и сколько девушек из разных стран мира ее поддержали. 

«Глянец до сих пор твердит, что к лету обязательно нужно готовиться, чтобы «достойно выглядеть в купальнике». Вы наверняка не раз слышали словосочетание «пляжное тело» — так называют физическую форму, в которой якобы не стыдно появиться на людях в бикини. Но мы-то с вами знаем: пляжное тело — любое тело! <…> Поэтому предлагаем вам смело выкладывать свои фотографии в купальнике в ленту и в сторис под тегом #любоетелопляжное», – объяснили журналисты издания в своем аккаунте. 



Wonderzine запустил флешмоб 31 мая – и в Instagram уже больше двухсот публикаций (на момент публикации материала – 241 фото). Снимки выкладывают женщины из России, Украины, Беларуси  и других стран мира. Посмотрите, что они постят. 

 
 
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Редакция российского издания Wonderzine запустила в Instagram крутой флешмоб «любое тело пляжное». Рассказываем, как появилась идея, и сколько девушек из разных стран мира...
 
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