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Власти Москвы потратили на турнир по киберспорту 37,5 миллиона рублей. На него пришли десять человек
Источник материала: Партизан
Мэрия Москвы выделила на киберспортивный турнир по FIFA 37,5 миллиона рублей. В итоге 15 июня его посетили около десяти человек
Мероприятие организовала дирекция спортивных и зрелищных мероприятий департамента спорта Москвы на стадионе ЦСКА. Билеты на турнир стоили от 300 до 500 рублей, пишет
В нем запретили участвовать иностранным киберспортсменам и сократили призовой фонд с миллиона рублей до 160 тысяч. По словам представителя дирекции мероприятия, это связано с правилами разработчика игры FIFA — компании Electronic Arts.
Трансляцию турнира в интернете смотрели 136 зрителей. По информации СМИ, турнир не рекламировался в социальных сетях и профильных СМИ, хотя на эти цели, согласно сайту госзакупок, выделили 4,6 миллиона рублей.
Ведущими турнира изначально были заявлены Мария Командная и Евгений Савин, чью гонорары должны были составить 450 тысяч рублей, однако мероприятие вел блогер Никита Ковальчук, автор проекта «Картавый футбол». Командная в фейсбуке написала, что ни она, ни Савин «не были даже в курсе этого турнира».
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Власти Москвы потратили на турнир по киберспорту 37,5 миллиона рублей. На него пришли десять человек
Мэрия Москвы выделила на киберспортивный турнир по FIFA 37,5 миллиона рублей. В итоге 15 июня его посетили около десяти человек
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