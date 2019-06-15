Власти Москвы потратили на турнир по киберспорту 37,5 миллиона рублей. На него пришли десять человек

"Сноб" . Мероприятие организовала дирекция спортивных и зрелищных мероприятий департамента спорта Москвы на стадионе ЦСКА. Билеты на турнир стоили от 300 до 500 рублей, пишет





В нем запретили участвовать иностранным киберспортсменам и сократили призовой фонд с миллиона рублей до 160 тысяч. По словам представителя дирекции мероприятия, это связано с правилами разработчика игры FIFA — компании Electronic Arts.









Трансляцию турнира в интернете смотрели 136 зрителей. По информации СМИ, турнир не рекламировался в социальных сетях и профильных СМИ, хотя на эти цели, согласно сайту госзакупок, выделили 4,6 миллиона рублей.





Ведущими турнира изначально были заявлены Мария Командная и Евгений Савин, чью гонорары должны были составить 450 тысяч рублей, однако мероприятие вел блогер Никита Ковальчук, автор проекта «Картавый футбол». Командная в фейсбуке написала, что ни она, ни Савин «не были даже в курсе этого турнира».