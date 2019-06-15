G20 договорилась очищать мировой океан от пластикового мусора

ТАСС со ссылкой на совместное заявление министров. Об этом сообщаетсо ссылкой на совместное заявление министров.





Страны "Большой двадцатки" согласились объединить усилия для сокращения объемов пластикового мусора, а также обмениваться сведениями о достигнутых результатах.









По данным ООН, в мире ежегодно появляется около 300 млн тонн пластикового мусора, приблизительно 8 млн тонн из них попадает в мировой океан.





Встреча в Каруидзаве является частью подготовки к саммиту "двадцатки", который пройдет 28-29 июня в Осаке. Рассматривались также вопросы энергетической безопасности и стабильных поставок углеводородов.



