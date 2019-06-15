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G20 договорилась очищать мировой океан от пластикового мусора
Источник материала: Партизан
Министры энергетики и экологии G20 во время совещания в японском Каруидзава договорились создать международную структуру, которая будет заниматься проблемой засорения пластиком мирового океана.
Об этом сообщает
Страны "Большой двадцатки" согласились объединить усилия для сокращения объемов пластикового мусора, а также обмениваться сведениями о достигнутых результатах.
По данным ООН, в мире ежегодно появляется около 300 млн тонн пластикового мусора, приблизительно 8 млн тонн из них попадает в мировой океан.
Встреча в Каруидзаве является частью подготовки к саммиту "двадцатки", который пройдет 28-29 июня в Осаке. Рассматривались также вопросы энергетической безопасности и стабильных поставок углеводородов.
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Министры энергетики и экологии G20 во время совещания в японском Каруидзава договорились создать международную структуру, которая будет заниматься проблемой...
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