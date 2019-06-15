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ЕАБР рассказал, как Беларуси достичь ВВП в 100 млрд долларов

16.06.2019 16:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ЕАБР в своем майском обзоре оценил планы Беларуси по достижению объема ВВП в 100 млрд долларов США к 2025 году. Такая задача может быть поставлена разрабатываемой сейчас Национальной стратегией устойчивого развития страны.

По оценкам аналитиков банка, для достижения указанной цели Беларуси потребуется рост экономики на 5-7 процентов ежегодно при одновременном обеспечении ценовой и финансовой стабильности.

Учитывая текущие оценки потенциального роста ВВП страны (около 2 процентов), реализация данного сценария потребует от правительства проведения всеобъемлющих структурных реформ, считают в ЕАБР.

В майском обзоре также отмечается, что темпы роста белорусской экономики в апреле 2019 года продолжили увеличиваться.

Поддержку оказало увеличение роста строительства и восстановление положительных темпов роста в снабжении электроэнергией, во многом связанное с эффектом базы из-за более теплого апреля 2018 года.



По оценкам ЕАБР, темп прироста ВВП сохранится в диапазоне 1,3-1,7 процента в мае-июне 2019 года, чему в том числе будет способствовать проведение II Европейских игр в Минске.

Строительство остается ключевым драйвером роста, говорят эксперты банка. Это во многом связано с реализацией крупных проектов, среди которых ввод второй ВПП в Национальном аэропорту Минск и возведение ряда объектов химпрома.

Дальнейшая реализация проектов в химпроме наряду с продолжающимися работами на БелАЭС продолжит оказывать поддержку стройотрасли в течение 2019 года, поясняют в ЕАБР.

 
Теги: Минск
 
 
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ЕАБР в своем майском обзоре оценил планы Беларуси по достижению объема ВВП в 100 млрд долларов США к 2025 году. Такая задача может быть поставлена разрабатываемой...
 
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