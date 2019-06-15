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Стоимость биткоина перевалила за $9,3 тысячи

16.06.2019 16:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стоимость биткоина перевалила за $9,3 тысячи, прогнозируется дальнейший рост криптовалюты.

16 июня стоимость биткоина составила $9381. Это самая высокая отметка за последний год с 18 мая 2018 года. 

По сравнению с маем текущего года, биткоин вырос на 8%. Известно, что за последние сутки на биржах было продано криптовалюты более, чем на 19 миллиардов долларов. Эксперты считают, что биткоин способен превысить отметку в 10 000 долларов за монету. 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Стоимость биткоина перевалила за $9,3 тысячи, прогнозируется дальнейший рост криптовалюты.
 
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