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На охрану II Европейских играх привлекут около 100 служебных собак
Источник материала: Партизан
В охране на II Европейских играх будут задействованы около 100 служебных собак.
Фото mvd.gov.by
Об этом в интервью телеканалу
«На обеспечение общественного порядка на II Европейских играх используется около 100 служебных собак. Под охраной объекты стоят круглосуточно, службу несут по 12 часов. Немного усложняется задача погодными условиями, но у нас есть резервные собаки и специалисты ветеринарной службы», — сказал Александр Бакун.
Если собака подаст сигнал о наличии взрывоопасных предметов, на место прибудут саперы. Работоспособность животных постоянно проверяется. Если пес устал или измотан жарой, его тут же заменят.
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В охране на II Европейских играх будут задействованы около 100 служебных собак.
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