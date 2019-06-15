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Руководителей заставили собирать макулатуру

16.06.2019 15:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Постановлением Совмина от № 392, вступившим в силу с 16 июня 2019 г., внесли изменения в порядок стимулирования руководителей организаций. Теперь часть их премии будет зависеть не только от заготовки отходов черных и цветных металлов, как было ранее, но и от сбора макулатуры и отходов стекла.

Документом внесены изменения в постановление Совмина от 08.07.2013 № 597 «О совершенствовании условий оплаты труда руководителей организаций в зависимости от результатов финансово-хозяйственной деятельности» и утвержденное им Положение об условиях оплаты труда руководителей государственных организаций и организаций с долей собственности государства в их имуществе (далее – Положение). Таким образом, он затрагивает только интересы государственных и «полугосударственных» организаций, т.е. тех, где доля собственности государства в уставном фонде составляет более 50%.

В результате принятия постановления № 392 руководителям с указанной даты будут устанавливаться в числе выплат стимулирующего характера единовременные вознаграждения не только за выполнение заказа на поставку (заготовку, сдачу) лома и отходов черных и цветных металлов для государственных (республиканских) нужд, но и заказа на поставку (заготовку, сдачу) отходов бумаги и картона и отходов стекла для республиканских государственных нужд в размере не более двух окладов включительно.

Данные выплаты не будут учитываться в коэффициенте соотношения средней зарплаты руководителей организаций и средней зарплаты по организации в целом.

 
 
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Постановлением Совмина от № 392, вступившим в силу с 16 июня 2019 г., внесли изменения в порядок стимулирования руководителей организаций. Теперь часть их премии будет...
 
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