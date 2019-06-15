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Цитаты из «Мужицкой правды» и портрет Кастуся. В центре открылся Kalinoûski bar
Источник материала: Tut.by
В выходные на Зыбицкой, 4, на месте кафе GrillLand, открылся бар Kalinoûski. Создатели планируют, что заведение станет местом встречи прогрессивной и думающей молодежи, которая любит свою родину и свою историю. Показываем бар, который работает в тестовом режиме.
Создатели полагают, что Kalinoûski bar станет современным штабом главнокомандующего одним из самых массовых белорусских восстаний — Кастуся Калиновского. В новом заведении будет витать дух свободы и бунтарства, лидерства, а также истории сплоченной совместной работы против общего врага.
Интерьер нового места — под стать названию. На стенах — цитаты из газеты Mużyckaja prauda, портрет Кастуся Калиновского. Атмосферой бара владельцы постарались передать дух и культуру 1863 года.
Локация, к слову, выбрана не случайно, говорят в заведении. Бар открыт почти напротив монастырских строений Верхнего города, где царские власти держали повстанцев Калиновского перед судом.
В меню — авторские напитки из локальных ингредиентов (коктейли и настойки) и мировые бестселлеры. А еще холодные закуски, разработанные Артемом Ракетским, известным шеф-поваром и популяризатором новой белорусский кухни (минские гурманы могут знать его по работе шеф-поваром в кафе-гостиной «Чехов»).
Сейчас бар работает в тестовом режиме (закуски пока не подают).
Открыл Kalinoûski бизнесмен Алексей Славута. Это его первое заведение в сфере общепита. Планируется, что второй Kalinoûski bar со схожим дизайном откроется в Вильнюсе в следующем году.
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В выходные на Зыбицкой, 4, на месте кафе GrillLand, открылся бар Kalinoûski. Создатели планируют, что заведение станет местом встречи прогрессивной и думающей молодежи,...
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