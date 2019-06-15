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В Дрогичинском районе пенсионерка и школьница попали в больницу после ДТП

16.06.2019 18:01 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Дрогичинском районе пенсионерка и школьница попали в больницу после ДТП
ГАИ УВД Брестского облисполкома / vk.com

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло около 4 часов дня 15 июня. 63-летняя водитель «Пежо-306» двигалась по автодороге Н-77 «Антополь-Береза». Вместе с ней на переднем сиденье ехала 13-летняя девочка.

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По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, на 3-м километре автодороги женщина не справилась с управлением, съехала в левый по ходу движения кювет и врезалась в придорожное дерево.

В результате аварии пострадали водитель и девочка. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в районную больницу. По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства инцидента.

 
Теги: Гомель
 
 
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