Около 100 служебных собак задействованы для охраны порядка на объектах II Европейских игр

Источник материала: Вороновская газета





Универсальные бойцы с исключительным нюхом способны различить 2 млн запахов.

Около 100 служебных собак задействованы для обеспечения охраны общественного порядка на объектах II Европейских игр. Такую информацию озвучил в эфире телеканала ОНТ главный специалист по кинологической службе главного управления командующего внутренними войсками МВД Беларуси Александр Бакун, сообщает БЕЛТА .

По словам главного специалиста, под охраной кинологической службы объекты мультиспортивного события находятся круглосуточно. «Немного усложняется выполнение задач погодными условиями, но у нас есть собаки в резерве. Есть специалисты ветеринарной службы», — добавил он.

Как было отмечено в эфире, универсальные бойцы с исключительным нюхом способны различить 2 млн запахов. Работоспособность животных постоянно проверяют. Если пес устал или измотан жарой, его тут же меняют.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют награды в 15 видах спорта. Состязания в восьми видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.