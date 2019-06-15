Источник материала: Кричевская жизнь





В микрозоне Советской прошел праздник «Наш двор – наша малая родина». Организаторы – районный Совет депутатов, совет микрозоны Советская, в который входит и старшая дома № 55а Зоя Костричко. Зоя Ивановна – инициатор проекта «Детский скверик», который реализуется с помощью неравнодушных жителей микрозоны, а среди них – и дети школьного возраста. И немало сделано. Свой вклад внесли УКПП «Коммунальник», работники отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, члены районной организации ОО «БРСМ». Поддержку оказывает районный исполнительный комитет.

На детской площадке, что возле многоквартирных жилых домов по улице Советской, было многолюдно. Вместе с родителями, бабушками на праздник пришли юные жители города. Зазвучала музыка, заработали выставки, познавательно-развлекательные площадки, праздничная торговля и др. Приехала и настоящая пожарная машина. Юные участники праздника облачались в защитные костюмы спасателей и успешно управлялись с настоящим пожарным стволом. Немало детей собралось возле батута, который в этот день работал бесплатно.

Гостей приветствовали председатель районного Совета депутатов Ирина Прудникова, председатель микрозоны Советская Валентина Бачкова. Были организованы конкурсы, в том числе рисунков на асфальте, «Меткий футболист» и др. Большой популярностью пользовались подвижные игры, в том числе и перетягивание каната. Юных артистов, победителей конкурсов, активных юных участников реализации местной инициативы, а также праздника двора наградили дипломами и подарками. Сладкие подарки – кукурузные палочки – передал филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай». Праздник удался на славу и подарил всем участникам множество позитива.















































































































































